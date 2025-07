8 per mille, dati Mef: alla Chiesa Cattolica 1 mld, allo Stato 376 mln

La Chiesa cattolica si aggiudica la maggior parte dei fondi relativi alle erogazioni dell'otto per mille dell'Irpef nel 2025, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2021. E' quanto emerge dai dati pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del ministero relativi alle scelte dei contribuenti e agli importi erogati: il 68,72% è andato alla Chiesa Cattolica per un totale di 1,053 mld di euro (-38.297.294 euro di conguaglio).

I dati provvisori futuri

I dati provvisori sui redditi 2022 e 2023 vedono al momento un lieve calo delle indicazioni di otto per mille in favore della chiesa cattolica, che scenderebbe nelle erogazioni 2026 al 67,28% e nel 2027 al 66,16. Salgono contestualmente nello stesso arco temporale le indicazioni per lo Stato: 26,79% nelle assegnazioni del 2026 e 27,73% in quelle del 2027.