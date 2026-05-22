Passando alla Sicilia, l’analisi evidenzia come sia qui che si concentrano i prezzi più convenienti in assoluto tra tutti i territori italiani analizzati. Spesso si rimane anche sotto i mille euro al metro quadro. È così nel caso di Caltanissetta (665 euro al mq), Agrigento (897 euro al mq), Enna (921 euro al mq) e Trapani (933 euro al mq). Appena poco al di sopra di tale soglia ci sono Messina (1.056 euro al mq) e Ragusa (1.058 euro al mq). I Comuni più cari di tutta l’isola, anche se nessuno si avvicina né ai livelli di Cagliari né delle isole più piccole e più costose del Paese, sono Catania (1.315 euro al mq), Siracusa (1.342 euro al mq) e, soprattutto, Palermo (in foto), con 1.548 euro al mq.

Palermo - ©IPA/Fotogramma