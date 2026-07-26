Come si legge sul sito del CAF ACLI, se il modello 730 è stato inviato riportando i dati del sostituto d’imposta, già dal mese di luglio i lavoratori dipendenti possono contare sull’arrivo del rimborso. Partendo dai lavoratori dipendenti, per chi ha inoltrato all’Agenzia delle Entrate il modello entro lo scorso 31 maggio, il rimborso dovrebbe essere già arrivato. Chi invece lo ha fatto nei primi 20 giorni di giugno dovrebbe vederlo accreditato in busta paga proprio durante il prossimo mese. Se invece il 730 è stato inviato tra il 21 giugno e il 15 luglio si va a settembre. La scadenza ultima per inoltrarlo è comunque fissata al 30 settembre. In questi casi i rimborsi dovrebbero arrivare durante novembre.

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