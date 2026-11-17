Manovra 2027, oggi scadenza per emendamenti e vertice dei leader di maggioranzaEconomia
Introduzione
È fissato alle 18 di oggi, martedì 17 novembre, il termine ultimo per presentare le proposte di modifica alla Legge di Bilancio. L’equilibrio si gioca tutto fra le richieste dei partiti e le risorse a disposizione, tanto che stamattina la presidente del Consiglio Giorgia Meloni riunisce al tavolo il ministero dell’Economia Giancarlo Giorgetti, i vicepremier e leader di Forza Italia e Lega, Antonio Tajani e Matteo Salvini, e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi.
Quello che devi sapere
La retromarcia della Lega su Quota 64
Lunedì il leghista Claudio Borghi, ospite a Start su Sky TG24, ha annunciato che Quota 64 "ci sarà" ma "dato che è un capitolo abbastanza importante, invece di metterlo dentro a emendamenti della Finanziaria, sarà oggetto di un provvedimento a parte". "Quei fondi che ci sono per un inizio, gli 800 milioni che secondo me saranno di più, servirà per fare un anticipo per le casse dello Stato - ha aggiunto - Quello che pensiamo di fare noi è dare risposta a tante situazioni che non possono essere tipizzate. La nostra idea è quella di poter consentire a chi vuole, con assoluta opzionalità, di andare in pensione a 64 anni optando per il sistema contributivo". E la riforma Fornero? "Per quel che riguarda le pensioni ho spiegato che la Fornero nei fatti è già superata. Ricordiamo quali erano i punti della Fornero indigesti: il blocco delle rivalutazioni e gli esodati, cioè persone che si trovavano ad avere niente pensioni e niente lavoro", ha sottolineato Borghi.
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La partita sul Fondo da 850 milioni
La strada per un provvedimento autonomo per Quota 64 è tracciata dall'articolo 52 della Manovra, che stanzia 850 milioni l'anno fino al 2029 e rinvia a un successivo intervento legislativo. Una soluzione che, viene spiegato da fonti della maggioranza, sarebbe già stata concordata tra gli alleati, e che ricorda il precedente del primo governo Conte, quando reddito di cittadinanza e Quota 100 furono attuati via decreto legge a gennaio. Al tempo, tuttavia, il patto tra Lega e M5S era già blindato, mentre questa volta l'accordo sul percorso non garantisce quella sul merito, tanto più che Forza Italia intende giocare una propria partita sulle pensioni e non si esclude possa intervenire anche sulla destinazione del Fondo. Lo stesso che FdI, già nelle scorse settimane, aveva rivendicato per i lavori usuranti e le misure sociali, frenando le ambizioni della Lega.
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Rivalutazione e previdenza per forze dell'ordine e militari
Nel complesso, gli azzurri studiano due o tre correttivi sull'indicizzazione degli assegni pensionistici, dalla cancellazione della stretta alla rivalutazione piena fino a cinque o sei volte il minimo. L'obiettivo è "tutelare il ceto medio", ha detto Maurizio Casasco, trovando una sponda in Marco Osnato (Fratelli d’Italia), favorevole alla rivalutazione piena fino a 3mila euro. Infine, sulla previdenza dedicata a forze dell'ordine e militari, tra FI e Lega è gara a chi presidia la battaglia. Con il Carroccio non intenzionato a perderla, anche considerando che il rinvio di Quota 64 si somma a un'altra battaglia rimasta senza esito: lo stop all'aumento dei requisiti pensionistici, che saliranno di un mese nel 2027 e di altri due nel 2028.
Sanità: fondi per chi lavora solo nel Ssn
Gli equilibri con gli alleati sono quindi ancora da trovare e Forza Italia - dopo una riunione interna - si prepara a spingere per i suoi aggiustamenti. A reclamare risorse è soprattutto la sanità: il ministro della Salute Orazio Schillaci apre a nuovi fondi per chi lavora in esclusiva nel Servizio sanitario nazionale, incassando il plauso del principale sindacato dei medici ospedalieri, che però non arretra sulla mobilitazione del 5 dicembre. Risorse che potrebbero arrivare anche da una rimodulazione della social card per gli over 75, ancora allo studio. "Questo governo, e io in prima persona, teniamo alla sanità pubblica e quindi rimando al mittente tutte le accuse non fondate di voler privatizzare il Servizio sanitario nazionale. Qui nessuno vuole privatizzare nulla, anzi vogliamo che il Servizio sanitario nazionale italiano, che è uno dei migliori al mondo, continui a esserlo, puntando soprattutto sugli operatori che rappresentano la parte migliore del Servizio sanitario nazionale", ha detto Schillaci. E riguardo alle modifiche sulla legge di Bilancio, "stiamo lavorando con il governo e col ministro Giorgetti per reperire più fondi da destinare agli operatori sanitari, che sono sempre stati, in questi quattro anni, in cima all'interesse del governo. Questo credo che sia oggi il primo obiettivo".
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Le altre modifiche al vaglio
Nel frattempo, quando manca poco al momento in cui, a dicembre, la partita parlamentare entrerà nel vivo, le coperture restano un rebus. "È una finanziaria che farà molti scontenti", ha ammesso il ministro Luca Ciriani, pronto però a difenderla "con le unghie e con i denti" perché "è l'unica possibilità" di fare i conti con la realtà. Salvini è tornato a bussare alle banche: se il Parlamento chiederà un contributo aggiuntivo, la Lega sarà "ovviamente in prima fila". Forza Italia intanto prepara i correttivi all'exit tax: soglia da 800mila a quattro o cinque milioni, tutele per le start-up e paletti contro i trasferimenti fittizi di residenza fiscale. Nel mirino azzurro anche lo spalmacrediti del Superbonus, da rimodulare per tutelare le piccole imprese. Si aggiungono l'allarme di Borsa Italiana e otto associazioni sulla Tobin tax, la denuncia del Tavolo Asilo e Immigrazione di un taglio di 185 milioni al Fondo per l'asilo e possibili ritocchi all'Art bonus. Restano sul tavolo poi i condoni edilizi, con FdI pronta a correttivi per la Campania ancora da sottoporre al vaglio di ammissibilità, e i tagli agli organici scolastici, che gli alleati vorrebbero cancellare anziché rinviare al 2029.
Il Campo Largo al lavoro su emendamenti comuni
Dai fondi alla sanità al contrasto al drenaggio fiscale, dal sostegno al potere d'acquisto ai fondi per la cybersicurezza: anche il campo progressista - secondo quanto si apprende - sta lavorando a un pacchetto di emendamenti comuni da depositare in commissione Bilancio alla Camera allo scadere dei termini per la presentazione delle proposte di modifica alla Manovra.
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