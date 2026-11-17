Lunedì il leghista Claudio Borghi, ospite a Start su Sky TG24, ha annunciato che Quota 64 "ci sarà" ma "dato che è un capitolo abbastanza importante, invece di metterlo dentro a emendamenti della Finanziaria, sarà oggetto di un provvedimento a parte". "Quei fondi che ci sono per un inizio, gli 800 milioni che secondo me saranno di più, servirà per fare un anticipo per le casse dello Stato - ha aggiunto - Quello che pensiamo di fare noi è dare risposta a tante situazioni che non possono essere tipizzate. La nostra idea è quella di poter consentire a chi vuole, con assoluta opzionalità, di andare in pensione a 64 anni optando per il sistema contributivo". E la riforma Fornero? "Per quel che riguarda le pensioni ho spiegato che la Fornero nei fatti è già superata. Ricordiamo quali erano i punti della Fornero indigesti: il blocco delle rivalutazioni e gli esodati, cioè persone che si trovavano ad avere niente pensioni e niente lavoro", ha sottolineato Borghi.

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