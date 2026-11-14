Manovra 2027, riflettori sull'exit tax: cos'è e chi colpisce

Cos'è l'exit tax

Con la Manovra 2027, l'exit tax, già prevista per le imprese, si estende anche ai privati che trasferiscono la residenza fiscale all'estero e possiedono investimenti finanziari per almeno 800mila euro. In sostanza, è una nuova imposta pensata per chi decide di trasferire la propria residenza fiscale dall'Italia all'estero a partire dal 1° gennaio 2027.

Quali guadagni colpisce

Il disegno di legge di Bilancio introduce così una tassa sui guadagni maturati in Italia con azioni, partecipazioni e altri strumenti finanziari, anche se non sono ancora stati venduti. L'aliquota ordinaria è del 26%, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, ma l'imposta non si applica all'intero valore degli investimenti: a essere tassata è soltanto la plusvalenza, cioè la differenza tra il valore raggiunto dai titoli e il loro costo di acquisto.

Chi riguarda la tassa

La nuova disciplina riguarderà chi è stato residente fiscalmente in Italia per almeno sei degli ultimi dieci anni e si trasferisce in un altro Paese, facendo perdere al fisco italiano il diritto di tassare quei guadagni. L'imposta dovrà essere versata entro 180 giorni dal trasferimento. Chi si sposta in un Paese Ue, o in uno Stato con specifici accordi di cooperazione fiscale, potrà però rinviare il pagamento fino alla vendita degli investimenti, versando un acconto del 50% e presentando una garanzia. Il rinvio durerà al massimo cinque anni per chi si trasferisce nell'Ue e dieci negli altri Paesi ammessi. Se entro questo periodo gli investimenti non vengono venduti, la tassa non sarà dovuta e gli eventuali acconti versati in eccesso saranno restituiti. La misura si applicherà ai trasferimenti di residenza fiscale dal primo gennaio 2027. La relazione tecnica stima un gettito potenziale di 13,47 milioni di euro, con incassi iniziali previsti per circa 6,7 milioni annui, di cui 3,37 milioni nel 2027.