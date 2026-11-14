Manovra 2027, riflettori sull'exit tax: cos'è e chi colpisce

La tassa del 26% sulle plusvalenze finanziarie latenti riguarda chi trasferisce la residenza fiscale all'estero con investimenti pari ad almeno 800mila euro. Forza Italia e Lega chiedono modifiche alla norma, mentre il governo valuta possibili correttivi. Anche di questo si è parlato nella puntata del 13 novembre di "Numeri", approfondimento di Sky TG24
Tra i fronti caldi della Manovra 2027 c'è l'exit tax, l'imposta del 26% sulle plusvalenze finanziarie latenti di chi trasferisce la residenza fiscale all'estero. La questione - che sta tenendo sulle spine la Maggioranza - è stata affrontata nella puntata del 13 novembre di Numeri, approfondimento di Sky TG24.
Cos'è l'exit tax
Con la Manovra 2027, l'exit tax, già prevista per le imprese, si estende anche ai privati che trasferiscono la residenza fiscale all'estero e possiedono investimenti finanziari per almeno 800mila euro. In sostanza, è una nuova imposta pensata per chi decide di trasferire la propria residenza fiscale dall'Italia all'estero a partire dal 1° gennaio 2027.
Quali guadagni colpisce
Il disegno di legge di Bilancio introduce così una tassa sui guadagni maturati in Italia con azioni, partecipazioni e altri strumenti finanziari, anche se non sono ancora stati venduti. L'aliquota ordinaria è del 26%, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, ma l'imposta non si applica all'intero valore degli investimenti: a essere tassata è soltanto la plusvalenza, cioè la differenza tra il valore raggiunto dai titoli e il loro costo di acquisto.
Chi riguarda la tassa
La nuova disciplina riguarderà chi è stato residente fiscalmente in Italia per almeno sei degli ultimi dieci anni e si trasferisce in un altro Paese, facendo perdere al fisco italiano il diritto di tassare quei guadagni. L'imposta dovrà essere versata entro 180 giorni dal trasferimento. Chi si sposta in un Paese Ue, o in uno Stato con specifici accordi di cooperazione fiscale, potrà però rinviare il pagamento fino alla vendita degli investimenti, versando un acconto del 50% e presentando una garanzia. Il rinvio durerà al massimo cinque anni per chi si trasferisce nell'Ue e dieci negli altri Paesi ammessi. Se entro questo periodo gli investimenti non vengono venduti, la tassa non sarà dovuta e gli eventuali acconti versati in eccesso saranno restituiti. La misura si applicherà ai trasferimenti di residenza fiscale dal primo gennaio 2027. La relazione tecnica stima un gettito potenziale di 13,47 milioni di euro, con incassi iniziali previsti per circa 6,7 milioni annui, di cui 3,37 milioni nel 2027.
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Exit tax, le possibili modifiche
Forza Italia prepara emendamenti per cancellare o riscrivere parti della norma sulla exit tax, sottolineando che non basta alzare da 800mila a 5 milioni di euro la soglia. Anche la Lega punta ad alzare il limite e a salvaguardare start-up e azioni ricevute come retribuzione. Sulla possibilità di modifiche è intervenuto anche il viceministro dell'Economia Maurizio Leo: "Il principio" dell'exit tax riguarda "chi strumentalmente si trasferisce all'estero e vende la partecipazione con un obiettivo elusivo, per tutti gli altri casi vediamo". E il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, al tavolo con le parti sociali, ha confermato che il governo sta lavorando a possibili modifiche della norma.
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La Legge di Bilancio per il prossimo anno contiene misure che avrannoun impatto diretto e indiretto sui redditi di diverse persone. Nell’audizione dell’Istat sulla Manovra sono stati presentati alcuni dati, con un focus su chi ci guadagna e chi ci rimette di più rispetto alle misure principali volute dal governo. Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri', approfondimento di Sky TG24, andata in onda l'11 novembre