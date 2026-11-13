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Manovra, incontro governo-sindacati: "Saltano tagli scuola". Ma Cgil conferma lo sciopero

Politica
©Ansa

Al termine dell'incontro a Palazzo Chigi l'annuncio è stato dato dal segretario della Uil Bombardieri. Valditara: "Molto positivo il superamento dei tagli". Ma la Cgil attacca: "Colloqui inutili, sciopero del 20 novembre confermato"

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È durato quasi due ore e mezza l'incontro a Palazzo Chigi tra il governo e le organizzazioni sindacali sulla Manovra. Al termine del vertice, il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri ha annunciato che  "c'è una buona notizia: i tagli sulla scuola saltano, il governo ha annunciato che ritirerà l'intervento". Da parte sua, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha detto di "giudicare molto positivamente il superamento del taglio degli organici nella scuola che si sta profilando".

La Cgil: "Incontro politicamente inutile, sciopero confermato"

Per il segretario confederale della Cgil, Christian Ferrari, tuttavia, quello di oggi "è stato un incontro cortese ma politicamente inutile. Abbiamo confermato il nostro giudizio fortemente negativo sulla Manovra, che non è in grado di affrontare le emergenze del Paese, che è fondata sul binomio austerità e riarmo. Che fa cassa sulle pensioni. Questo basta e avanza per confermare le ragioni per cui la Cgil ha proclamato lo sciopero generale del 20". "Contestiamo l'impianto complessivo", ha aggiunto Ferrari, "serve tutt'altra politica economica per affrontare i problemi del Paese".

Cisl e Uil: "Governo valuta l'aumento delle risorse per la sanità"

"Stanno continuando a verificare le disponibilità e tutte quelle che si renderanno praticabili verranno riversate sulla sanità", ha poi spiegati la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola. Quindi sono possibili ulteriori risorse? "Sì, stanno cercando e approfondendo dei capitoli, speriamo che anche su questo ci possa essere una risposta positiva". "Sulla sanità abbiamo chiesto più investimenti", le ha fatto eco  il segretario generale della Uil Bombardieri. "Il ministro Giorgetti ha detto che, anche alla luce del dialogo con la conferenza Stato-Regioni, il governo sta valutando di mettere ulteriori risorse. Su questa cosa insisteremo".

Fumarola: "Su pensioni governo cercherà di dare risposte"

Sulla rivalutazione delle pensioni "ci è stato detto che continuano a verificare e che anche attraverso il percorso parlamentare cercheranno di darci delle risposte". A dirlo ancora Fumarola, secondo cui "in particolare, auspichiamo che si possa individuare la soluzione migliore possibile. Abbiamo sottolineato la difficoltà oggettiva delle risorse disponibili. Ma proprio perché le risorse sono limitate, devono essere concentrate sugli interventi che possono davvero aiutare le persone che ne hanno più bisogno. I pensionati non sono un bancomat: lo abbiamo ribadito con chiarezza al governo. Ci aspettiamo che, anche in un quadro di ristrettezze finanziarie, si possano trovare risposte positive per loro".

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