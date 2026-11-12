Manovra 2027, da scuola a pensioni: le possibili modifiche. Giorgetti: "Trovare fondi"Economia
Introduzione
Scuola, pensioni, sanità. Sono i grandi temi della Manovra su cui potrebbero arrivare correttivi "mirati e concordati" in maggioranza. Le richieste dei partiti vanno però anche oltre e un nuovo incontro dei leader del centrodestra con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è già stato messo in conto da tutti, prima che si entri nel vivo della fase del voto degli emendamenti (che andranno presentati in commissione alla Camera entro martedì 17). La partita non è quindi ancora chiusa: la Legge di Bilancio può cambiare, ma qualsiasi modifica dovrà "essere coperta" con le giuste risorse, mette in chiaro Giorgetti.
Quello che devi sapere
Scuola, Forza Italia: “Irricevibili” tagli a personale
Divide il dossier sulla scuola, con la riduzione prevista di 7mila unità, tra personale docente e Ata. I sindacati della scuola sono sul piede di guerra e il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha fatto sapere che il governo è al lavoro per capire cosa si può fare. Anche nella maggioranza ci sono malumori: Forza Italia ha definito la misura "irricevibile”, anche perché i risparmi dei tagli non sono riassegnati al comparto. Una ipotesi, che sarebbe allo studio ma che non avrebbe avuto ancora un via libera finale, è quella di posticipare la stretta al 2029.
Per approfondire: Manovra 2027, chi ci guadagna e chi ci perde tra famiglie, lavoratori e pensionati
Ancora aperto il capitolo pensioni
Per quanto riguarda le pensioni, al momento sembra difficile ipotizzare una modifica sulla stretta sulle rivalutazioni degli assegni. Potrebbe entrare nel testo, invece, sotto il pressing di Lega e Forza Italia, la cosiddetta previdenza dedicata: un fondo per sostenere i lavoratori del comparto sicurezza che, col contributivo e un'uscita anticipata da un lavoro usurante si ritrovano con un assegno previdenziale spesso molto ridotto. La Lega continua poi a chiedere che le risorse per la previdenza in uscita di 850 milioni di euro siano destinate a una nuova Quota 64, ma la questione è stata demandata al Parlamento. Fratelli d’Italia ha evidenziato l'opportunità di destinare le risorse prioritariamente a chi svolge lavori usuranti o a misure sociali.
Per approfondire: Tutte le misure per i pensionati della Manovra 2027
Sanità, opposizioni e Regioni chiedono più fondi
Al momento la Legge di Bilancio prevede un incremento del fondo del Servizio sanitario nazionale di 2,4 miliardi di euro nel 2027 (a cui si aggiunge un ulteriore miliardo sempre per l'anno prossimo, che è già stato stanziato) e di 2,3 miliardi all'anno nel biennio 2028-2029. Le opposizioni, ma anche le Regioni, chiedono che le risorse vengano aumentate. Sul punto non c’è ancora nulla di certo.
Per approfondire: Manovra 2027, card sanitaria da 300 euro per gli over 75: a chi spetta e quali spese copre
Superbonus, crediti spalmati in 10 anni
La Manovra conferma la spalmatura in 10 anni dei crediti del Superbonus. Il governo starebbe ragionando su una modifica per salvaguardare le piccole e medie imprese, come ha fatto sapere il viceministro all'Economia Maurizio Leo. “Basta rimanere - ha però sottolineato - nel perimetro con il quale è costruita" la norma.
Sui crediti del Superbonus è scontro Messina-Meloni
Proprio sulla spalmatura dei crediti in 10 anni si è consumato uno scontro, poi parzialmente rientrato, tra il Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, e la premier. “I bonus portati a dieci anni sono delle formule sudamericane di gestione del debito nei confronti dei propri creditori", ha detto Messina in audizione alla commissione parlamentare di inchiesta sistema bancario, finanziario e assicurativo. “Mi scade l'anno prossimo un credito, me lo porti a dieci anni e senza interessi. Questo per le regole Bce, e ci arriveremo, rischiamo che si inneschino delle problematiche di classificazione. Ma è possibile che questa norma non sia stata discussa prima per trovare delle soluzioni di liquidità diverse?", ha aggiunto. “Mi dispiace che si considerano misure sudamericane, penso che invece non lo siano e penso che chiaramente sarei stata più contenta di poter arrivare allo stesso risultato con un accordo, come è accaduto negli anni passati", la replica di Meloni.
Poi Palazzo Chigi ha provato a calmare le acque. La premier - a quanto si apprende - precisa che la risposta sulla questione delle misure "sudamericane" era stata formulata intendendo la critica come rivolta alla Manovra nel complesso e, in particolare, alle misure riguardanti il settore bancario (come il contributo a carico del settore che il governo ha inserito in Manovra, ndr). Meloni, prosegue Chigi, non aveva compreso che le dichiarazioni di Carlo Messina, si riferissero specificamente alla rimodulazione dei crediti d'imposta legati al Superbonus. Se avesse colto correttamente tale riferimento - viene rimarcato - non avrebbe utilizzato l'espressione "è un fatto di giustizia", trattandosi di una specifica scelta politica.
Sicurezza, Lega chiede più militari per Strade Sicure
Tornando alle possibili modifiche alla Manovra, la Lega punta a portare a 10mila i militari impegnati nell'operazione Strade Sicure per tutto il 2027. Ed è al lavoro su un emendamento per finanziare altri 3.200 uomini, che si aggiungerebbero ai 6.800 già previsti, per tutto il prossimo anno.
Sugar tax e Plastic tax
L'entrata in vigore della Sugar tax e della Plastic tax viene fatta slittare, ancora una volta, al settembre del 2028. Ma le imprese chiedono un'ulteriore proroga o l'annullamento.
Un nuovo condono edilizio?
Fratelli d'Italia è al lavoro su una riapertura dei termini del condono edilizio in particolare per la Campania, esclusa da quello 2001-2003. Ma non è detto che non arrivino proposte di modifica per ampliare il raggio di intervento.
Exit tax
Possibili ritocchi potrebbe toccare anche la nuova tassa prevista dalla Manovra per chi trasferisce la residenza fiscale all'estero. FI chiede modifiche e nella maggioranza c'è un ragionamento. "Il principio - sottolinea Leo - riguarda chi strumentalmente si trasferisce all'estero e vende la partecipazione con un obiettivo elusivo, per tutti gli altri casi vediamo".
Editoria
Forza Italia, su proposta del sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini, punta a destinare al Fondo per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione la crescita annuale del gettito della web tax. Sempre sul fronte cultura si ragiona su un possibile allargamento della platea dell'Artbonus.
Per approfondire: Manovra 2027, 5 miliardi dalle micro tasse: quali sono