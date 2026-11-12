Proprio sulla spalmatura dei crediti in 10 anni si è consumato uno scontro, poi parzialmente rientrato, tra il Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, e la premier. “I bonus portati a dieci anni sono delle formule sudamericane di gestione del debito nei confronti dei propri creditori", ha detto Messina in audizione alla commissione parlamentare di inchiesta sistema bancario, finanziario e assicurativo. “Mi scade l'anno prossimo un credito, me lo porti a dieci anni e senza interessi. Questo per le regole Bce, e ci arriveremo, rischiamo che si inneschino delle problematiche di classificazione. Ma è possibile che questa norma non sia stata discussa prima per trovare delle soluzioni di liquidità diverse?", ha aggiunto. “Mi dispiace che si considerano misure sudamericane, penso che invece non lo siano e penso che chiaramente sarei stata più contenta di poter arrivare allo stesso risultato con un accordo, come è accaduto negli anni passati", la replica di Meloni.

Poi Palazzo Chigi ha provato a calmare le acque. La premier - a quanto si apprende - precisa che la risposta sulla questione delle misure "sudamericane" era stata formulata intendendo la critica come rivolta alla Manovra nel complesso e, in particolare, alle misure riguardanti il settore bancario (come il contributo a carico del settore che il governo ha inserito in Manovra, ndr). Meloni, prosegue Chigi, non aveva compreso che le dichiarazioni di Carlo Messina, si riferissero specificamente alla rimodulazione dei crediti d'imposta legati al Superbonus. Se avesse colto correttamente tale riferimento - viene rimarcato - non avrebbe utilizzato l'espressione "è un fatto di giustizia", trattandosi di una specifica scelta politica.