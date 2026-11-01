Pensione, tagliata la rivalutazione di alcuni assegni: cosa cambia

L'Ape sociale è prorogata anche nel 2027. La misura riguarda chi ha compiuto 63 anni e 6 mesi e permette ad alcune categorie di lavoratori di continuare ad accedere alla pensione anticipata. Possono usufruire dell’Ape sociale disoccupati, caregiver, persone con invalidità e lavoratori impegnati in mansioni gravose. Il finanziamento è pari a 180 milioni di euro aggiuntivi nel 2027 e 370 milioni per il 2028. Gli stanziamenti proseguiranno anche negli anni successivi, fino al 2032. Resta il divieto di cumulare l'Ape sociale con redditi da lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione per il lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi annui.

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