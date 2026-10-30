Introduzione

Oggi il disegno di Legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato e inviato dal Mef alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Presidenza della Repubblica. In seguito il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha autorizzato la presentazione del testo alle Camere. Fra le novità emerse la rivalutazione delle pensioni fino a quattro volte il minimo, le nuove aliquote ridotte sugli affitti concordati che scattano solo per i nuovi contratti, il taglio dell’Irpef, la Tobin tax raddoppiata e l’aumento di tre punti dell’addizionale Ires per banche e assicurazioni nel 2027 e nel 2028.