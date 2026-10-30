Introduzione
Oggi il disegno di Legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato e inviato dal Mef alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Presidenza della Repubblica. In seguito il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha autorizzato la presentazione del testo alle Camere. Fra le novità emerse la rivalutazione delle pensioni fino a quattro volte il minimo, le nuove aliquote ridotte sugli affitti concordati che scattano solo per i nuovi contratti, il taglio dell’Irpef, la Tobin tax raddoppiata e l’aumento di tre punti dell’addizionale Ires per banche e assicurazioni nel 2027 e nel 2028.
Quello che devi sapere
Pensioni: rivalutazione piena fino a 4 volte il minimo, poi la stretta
Stretta sulla rivalutazione delle pensioni: la Manovra prevede la rivalutazione al 100% solo per gli assegni pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps (611,85 euro), pari a 2447,4 euro. Dopodiché la rivalutazione viene progressivamente tagliata. Per i trattamenti "pari o inferiori a cinque volte" il minimo (3.059,25 euro), la rivalutazione è dell'85%, del 53% per gli assegni "superiori a cinque volte" il minimo e "inferiori a sei" (fino a 3.671,1 euro), del 47% tra sei volte il minimo e otto volte il minimo (4.894,8 euro), del 37% per quelli tra otto volte il minimo e 10 volte il minimo (6.118,5 euro), del 32% sopra 10 volte il minimo.
Il Fondo pensioni vale 850 milioni l'anno
Arriva anche un fondo "per il supporto in uscita dal mercato del lavoro" da 850 milioni di euro all'anno per il triennio 2027-2029. Si tratta della misura che secondo la Lega è destinata a favorire il superamento della legge Fornero sulle pensioni. Il fondo è "destinato a finanziare interventi, da adottare - si legge nel testo - con successivo provvedimento legislativo, diretti a disciplinare misure di supporto in uscita dal mercato del lavoro, anche con riferimento a specifici soggetti in difficoltà e con eventuali misure in materia di ammortizzatori sociali".
Il taglio dell’Irpef
Nel testo c’è anche il taglio della seconda aliquota Irpef al 33% per i redditi fino a 55mila euro, che secondo la relazione tecnica coinvolge circa 3,2 milioni di contribuenti.
La flat tax
Molto più contenuta invece la platea della flat tax a 100.000 euro. "In base alle elaborazioni effettuate, si stima che, in seguito alla modifica normativa, circa 41.000 soggetti opteranno per il regime forfetario per via di una convenienza economica in termini di minori imposte dovute", si precisa nella relazione.
Inoltre, è prorogata al 2027 la flat tax fino a 35mila euro per i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Flat tax su aumenti retribuzioni dei giovani fino a 2.500 euro
E arriva la flat tax sugli incrementi reddituali dei giovani lavoratori fino a un massimo di 2.500 euro. I redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2027 dai lavoratori del settore privato sono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'1% per i lavoratori nati dopo il 31 dicembre 1997, con retribuzioni non superiori a euro 28.000 e solo per una quota del reddito pari alla differenza tra quest'ultimo e il reddito normalizzato dell'anno precedente.
Cedolare ridotta su affitti concordati solo su nuovi contratti
Scattano solo sui nuovi contratti dal 2027 le nuove aliquote ridotte sugli affitti concordati. La cedolare scende infatti al 5% e si riduce ulteriormente all'1% se il conduttore ha un'età inferiore ai 36 anni al momento della stipula. Prevista anche una norma anti-furbi. L'aliquota non si applica se al 30 settembre era in corso un contratto non scaduto tra le stesse parti per lostesso immobile interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. Inoltre le riduzioni non valgono se il locatore stipula il nuovo contratto con soggetti parenti del precedente affittuario.
Cedolare secca per i negozi al 21%, al 10% nelle città metropolitane
Arriva anche la cedolare secca al 21% per la locazione di immobili destinati ai negozi, che scende al 10% per i canoni relativi ad affitti 'nei comuni capoluogo di città metropolitana', quindi per le grandi città come Roma, Milano, Torino. La norma scatta solo per i nuovi contratti dal 2027 e non si applica se il precedente accordo contrattuale non è scaduto.