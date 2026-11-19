Il 17 novembre il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con un comunicato, ha reso noto che a partire dal 19 novembre e fino alle ore 23:59 del 30 novembre 2026, è operativa la piattaforma per presentare le domande di accesso al credito d'imposta destinato alle imprese di autotrasporto, come ristoro per la maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 5 ottobre 2026. La misura è prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge numero 193 del 23 ottobre 2026, che ha previsto uno specifico intervento di sostegno a favore del settore particolarmente penalizzato dal caro-carburanti.

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