Caro carburante, credito d'imposta autotrasporto 2026: al via le domande. Cosa sapereEconomia
Introduzione
Il MIT ha ufficializzato l'apertura della piattaforma (dal 19 al 30 novembre) con cui è possibile richiedere il credito d'imposta sulle maggiori spese sostenute per l'acquisto di gasolio dal 1° settembre al 5 ottobre 2026. Ecco a chi è destinato il ristoro, a quanto ammonta e come presentare le istanze online.
Quello che devi sapere
La comunicazione del MIT
Il 17 novembre il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con un comunicato, ha reso noto che a partire dal 19 novembre e fino alle ore 23:59 del 30 novembre 2026, è operativa la piattaforma per presentare le domande di accesso al credito d'imposta destinato alle imprese di autotrasporto, come ristoro per la maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 5 ottobre 2026. La misura è prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge numero 193 del 23 ottobre 2026, che ha previsto uno specifico intervento di sostegno a favore del settore particolarmente penalizzato dal caro-carburanti.
Leggi anche: Blocchi autotrasportatori, danni per milioni
I beneficiari del credito d'imposta autotrasporto
L’agevolazione è destinata a imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano, con veicoli di classe ambientale Euro V e VI. Nello specifico rientrano tra i beneficiari: le imprese di trasporto merci con veicoli di categoria N aventi massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate; le imprese che svolgono attività di trasporto persone mediante autobus di categoria M2 e M3; le imprese che esercitano attività di noleggio autobus con conducente. Costituisce requisito di accesso l'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) con posizione attiva nel periodo interessato (1 settembre - 5 ottobre). Le imprese estere con stabile organizzazione in Italia possono accedere al beneficio seguendo la procedura specifica prevista dal ministero.
Vedi anche: Blocchi dei tir, Cdm approva il decreto con aiuti
Le spese ammesse
Il ristoro consiste in un credito d’imposta, riconosciuto nella misura massima del 70% della maggiore spesa sostenuta dal 1° settembre al 5 ottobre 2026 per l'acquisto di gasolio utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilità dell’impresa. Il calcolo viene determinato nel confronto con il prezzo del mese di febbraio 2026 rilevato dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica. La piattaforma determina automaticamente il ristoro massimo spettante applicando la formula prevista dal ministero.
Leggi anche: Bonus carburante, pronto codice tributo per compensazione credito trasportatori: come fare
Come accedere alla piattaforma per le domande
Le domande devono essere presentate solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta e messa a disposizione dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, disponibile a questo indirizzo. L'accesso avviene tramite SPID o CIE da parte del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante, che poi può successivamente delegare ulteriori soggetti incaricati di operare sulla piattaforma. Possono accedere le imprese iscritte al Registro Elettronico Nazionale con posizione attiva nel periodo dal 1° settembre al 5 ottobre 2026. E le imprese già registrate sulla piattaforma relativa al periodo marzo-agosto possono accedere senza effettuare una nuova registrazione.
I casi particolari
Per i legali rappresentanti stranieri che non possono avere SPID o CIE è stata prevista una particolare procedura di assistenza tramite l'indirizzo assistenza-creditogasolio@sogei.it, per consentire l'accesso a un incaricato delegato. Le imprese straniere con stabile organizzazione in Italia non iscritte al REN possono richiedere l'autorizzazione all'accesso tramite lo stesso indirizzo email, fornendo i dati indicati nel comunicato.
Quali dati servono per compilare la domanda
Per presentare l’istanza del credito di imposta, le imprese devono indicare diversi dati: il totale dei litri di gasolio acquistati nel periodo dal 1° settembre al 5 ottobre 2026, compreso l'HVO, riferiti ai veicoli ammessi; l’elenco dei veicoli Euro V ed Euro VI usati (di categoria N e massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate, oppure per il trasporto persone, autobus di categoria M2 e M3); il file delle fatture compilato secondo il modello Excel predisposto dal ministero e disponibile anche sulla piattaforma.
Come compilare il file delle fatture
Il MIT spiega nel dettaglio come compilare il file Excel da allegare all’istanza. Ci sono 5 colonne: A – Riferimenti fattura: identificativo SDI oppure gli altri riferimenti previsti per pagamenti con carte netting e acquisti effettuati all’estero; B – Tipo fattura: indicazione CARB, se la fattura riporta le targhe dei veicoli riforniti, oppure NO CARB, in caso contrario; C – Importo netto: importo totale della fattura al netto dell’IVA; D – Importo carburante rimborsabile netto: quota della fattura relativa al gasolio acquistato per la trazione dei veicoli ammessi al ristoro, al netto dell’IVA; E – Nazione di emissione: codice alfabetico di due caratteri del Paese in cui ha sede il soggetto che ha emesso la fattura. Non devono essere modificate le intestazioni della prima riga né inserite formule. Gli importi devono essere indicati in formato numerico, con due cifre decimali separate dalla virgola. Le diciture CARB e NO CARB devono essere riportate in maiuscolo, mentre eventuali caratteri speciali nei riferimenti delle fatture devono essere sostituiti con il segno “+".
Il calcolo e cosa succede dopo
La piattaforma si occupa in automatico di calcolare il ristoro fiscale massimo spettante a ciascun beneficiario applicando una formula matematica predefinita. Dopo l’invio della domanda, si ottiene un codice identificativo numerico. Ogni impresa può monitorare, tramite la sezione “Gestione richiesta”, l’iter della procedura e se la richiesta viene accolta, visualizzare l'importo massimo che potrà ottenere. In questa fase le istanze respinte possono essere eliminate e ripresentate.
Gli accrediti
Al termine della fase istruttoria e dopo le verifiche, gli importi saranno registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. A quel punto le imprese ammesse al beneficio vedranno accreditato il credito d'imposta nel proprio cassetto fiscale, all'interno dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata ai crediti agevolativi.
Vedi anche: Prezzo diesel, tornano le accise mobili: sconto sul gasolio fino al 23 novembre