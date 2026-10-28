Le modalità per dare applicazione all’intervento sono state definite con il decreto del 23 maggio 2026, emanato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze e il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2026, n. 167. È sulla base di questo quadro normativo che l’Agenzia delle entrate ha individuato il codice da utilizzare per consentire la fruizione del credito attraverso la compensazione fiscale. L’elenco delle imprese ammesse, con i relativi importi riconosciuti, viene trasmesso dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’Agenzia delle Entrate, che utilizza queste informazioni per effettuare i controlli sui modelli F24. La risoluzione n. 40/E non introduce quindi un nuovo contributo, ma rende operativa la procedura per utilizzare quello già previsto dalla normativa, indicando il codice tributo e le istruzioni da seguire per compilare correttamente il modello di pagamento.