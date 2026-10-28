Bonus carburante, pronto codice tributo per compensazione credito trasportatori: come fareEconomia
Introduzione
Le imprese di trasporto che hanno diritto all’agevolazione per le maggiori spese sostenute con l’acquisto di gasolio possono utilizzare il codice tributo 7082 per compensare il credito d’imposta attraverso il modello F24. La nuova identificazione fiscale è stata introdotta dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 40/E del 26 ottobre 2026, che definisce le modalità operative necessarie per usufruire del contributo straordinario.
Quello che devi sapere
Il vantaggio
Il provvedimento permette quindi ai beneficiari di individuare il riferimento da inserire nella dichiarazione di pagamento per recuperare, nei limiti dell’importo riconosciuto, le somme spettanti. L’agevolazione riguarda l’incremento dei costi sostenuti per il carburante e punta a contenere le conseguenze economiche dell’eccezionale aumento del prezzo del gasolio destinato all’attività di trasporto.
Per approfondire: Caro carburanti, bonus o aiuti a famiglie e lavoratori: le possibili misure del governo
I beneficiari
Il contributo è previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 2026, n. 79. La disposizione è stata successivamente modificata dall’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193. La misura riconosce un sostegno straordinario sotto forma di credito d’imposta alle imprese che hanno la sede legale oppure una stabile organizzazione in Italia e svolgono le attività di trasporto individuate dalla normativa. Il beneficio è collegato alla maggiore spesa affrontata per l’acquisto del carburante, in particolare del gasolio, in un contesto caratterizzato da un aumento eccezionale dei prezzi. Non si tratta, dunque, di un contributo automaticamente riconosciuto a qualsiasi impresa che utilizzi carburante nello svolgimento della propria attività. L’accesso è subordinato alle condizioni previste dalla disposizione di riferimento e all’inclusione nell’elenco dei beneficiari predisposto dall’amministrazione competente.
Per approfondire: Bonus benzina dipendenti in busta paga, come funziona la misura allo studio del governo
Le regole attuative della misura
Le modalità per dare applicazione all’intervento sono state definite con il decreto del 23 maggio 2026, emanato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze e il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2026, n. 167. È sulla base di questo quadro normativo che l’Agenzia delle entrate ha individuato il codice da utilizzare per consentire la fruizione del credito attraverso la compensazione fiscale. L’elenco delle imprese ammesse, con i relativi importi riconosciuti, viene trasmesso dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’Agenzia delle Entrate, che utilizza queste informazioni per effettuare i controlli sui modelli F24. La risoluzione n. 40/E non introduce quindi un nuovo contributo, ma rende operativa la procedura per utilizzare quello già previsto dalla normativa, indicando il codice tributo e le istruzioni da seguire per compilare correttamente il modello di pagamento.
Come utilizzare il credito d’imposta
Il credito può essere impiegato esclusivamente in compensazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per usufruire dell’agevolazione, le imprese interessate devono presentare il modello F24 entro il 31 dicembre 2026. La trasmissione deve avvenire obbligatoriamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo di modalità differenti non è ammesso: in caso di mancato rispetto di questa indicazione, l’operazione di versamento viene rifiutata. È inoltre necessario prestare attenzione all’importo indicato nel modello. La somma portata in compensazione non può essere superiore al credito effettivamente riconosciuto all’impresa. Un utilizzo eccedente rispetto alla disponibilità autorizzata comporta infatti lo scarto dell’operazione.
Le istruzioni per compilare il modello F24
Per inserire correttamente l’agevolazione nella delega di pagamento occorre riportare il codice tributo 7082 nella sezione “Erario” del modello F24. La denominazione ufficiale è “Credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto per l’acquisto di carburante - articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33”. Il codice deve essere collocato nella colonna “importi a credito compensati”, in corrispondenza della somma che l’impresa intende utilizzare per ridurre i versamenti dovuti. In questo modo il credito riconosciuto viene impiegato secondo le regole previste per la compensazione tramite F24. La risoluzione chiarisce anche come procedere nel caso in cui il contribuente debba restituire, integralmente oppure soltanto in parte, l’agevolazione ricevuta. Anche in questa circostanza va utilizzato il codice 7082, ma l’importo deve essere inserito nella colonna “importi a debito versati”, anziché in quella dedicata ai crediti compensati. Un’ulteriore indicazione riguarda il campo “anno di riferimento”. In questa casella va riportato, nel formato numerico a quattro cifre l’anno in cui è stata sostenuta la spesa agevolata, secondo quanto risulta dal cassetto fiscale del beneficiario. Per evitare errori nella compilazione, è quindi opportuno verificare preventivamente l’annualità indicata nell’area riservata.
Dove controllare l’importo disponibile
Prima di predisporre il modello F24, le imprese possono verificare a quanto ammonta il credito effettivamente utilizzabile. La consultazione avviene attraverso il cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. In questa sezione ciascun beneficiario può visualizzare l’importo dell’agevolazione comunicato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il dato rappresenta il riferimento da prendere in considerazione per determinare la somma da portare in compensazione, evitando di utilizzare un credito superiore a quello riconosciuto. La verifica preventiva è particolarmente importante perché l’importo indicato dall’impresa nel modello deve corrispondere alla disponibilità risultante dalle informazioni trasmesse dal Ministero. La sola appartenenza alla categoria delle imprese potenzialmente interessate dalla misura, infatti, non sostituisce il controllo sull’effettiva ammissione al beneficio e sul relativo ammontare.
I controlli dell’Agenzia delle Entrate
I modelli F24 presentati sono sottoposti a controlli automatici da parte dell’Agenzia delle Entrate. In questa fase viene verificato innanzitutto che il contribuente risulti nell’elenco delle imprese beneficiarie comunicato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’amministrazione controlla inoltre che l’importo indicato in compensazione non oltrepassi la somma attribuita al soggetto interessato. Se il codice viene utilizzato da un’impresa non presente nell’elenco oppure se il credito richiesto supera quello disponibile, il modello F24 viene scartato e l’operazione non può essere completata. Le verifiche non si limitano alle informazioni inizialmente trasmesse. L’Agenzia tiene conto anche di eventuali aggiornamenti successivi comunicati dal Ministero, comprese le variazioni degli importi e le revoche del beneficio. Di conseguenza, la disponibilità del credito deve essere valutata sulla base dei dati aggiornati presenti nei sistemi dell’amministrazione finanziaria.
La scadenza del 31 dicembre 2026
Il termine da rispettare per utilizzare il credito d’imposta in compensazione è il 31 dicembre 2026. Entro questa data le imprese ammesse devono quindi presentare il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, attenendosi alle istruzioni previste dalla risoluzione. Per evitare problemi nella fruizione del contributo, è opportuno controllare l’importo disponibile nel cassetto fiscale, verificare la corretta indicazione dell’anno di sostenimento della spesa e utilizzare il codice tributo 7082 nella sezione appropriata del modello. La risoluzione n. 40/E del 26 ottobre 2026 completa così le indicazioni operative per la compensazione del credito destinato alle imprese di trasporto che hanno sostenuto maggiori costi per l’acquisto del gasolio. L’utilizzo dell’agevolazione resta vincolato al rispetto dei requisiti normativi, delle modalità di trasmissione dell’F24 e dei controlli effettuati sulla base degli elenchi ministeriali.
Per approfondire: Carburanti, un mese di rincari: quanto sono aumentati benzina e diesel