Caro carburanti, le ipotesi di aiuti allo studio del governo

A rendere ancora incerta la misura finale è soprattutto il reperimento delle risorse. Gli interventi sui carburanti non possono essere finanziati ricorrendo alla flessibilità europea, che non consente di utilizzare quei margini per spese connesse ai combustibili fossili. Anche l'eventuale ricorso a risorse legate all'efficientamento energetico richiederebbe il confronto con Bruxelles, con tempi incompatibili con un intervento immediato. Il precedente dà la misura delle somme in gioco: le proroghe del taglio delle accise hanno comportato finora un costo complessivo superiore ai 2,6 miliardi di euro, coperto solo in parte dall'aumento del gettito Iva prodotto dagli stessi rincari dei carburanti. Per la quota restante sono state utilizzate altre forme di finanziamento, compresi tagli alla spesa e anticipazioni relative alle imposte sui dividendi dei grandi gruppi energetici. La Lega vorrebbe individuare nuove risorse negli extra-profitti, coinvolgendo sia le società energetiche sia il settore bancario. Forza Italia, invece, non sostiene questa impostazione, salvo che possa essere raggiunto un accordo condiviso attraverso il confronto con i soggetti interessati. Il punto di equilibrio dovrà essere trovato rapidamente: l'obiettivo della maggioranza è arrivare a una soluzione prima della fine della proroga, sostituendo lo sconto generalizzato alla pompa con aiuti più selettivi e calibrati sulla condizione economica o sulle effettive esigenze di chi utilizza il carburante.

Per approfondire: Aumento carburanti, verso la mini-proroga del taglio delle accise