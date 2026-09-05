Carburanti, un mese di rincari: quanto sono aumentati benzina e diesel

Come evidenziano i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità "self service" lungo la rete stradale nazionale è di 2,052 euro al litro per la benzina e di 2,164 euro al litro per il gasolio. Rispetto a un mese fa, si registra un incremento di 5,5 centesimi al litro per la verde e 6,7 centesimi al litro per il diesel

Il prezzo dei carburanti continua a salire. Come evidenziano i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, nella giornata di sabato 5 settembre il prezzo medio in modalità "self service" lungo la rete stradale nazionale è di 2,052 euro al litro per la benzina (ieri era di 2,046 euro). Mentre sale a 2,164 euro al litro per il gasolio (ieri era a 2,157 euro). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,138 euro per la benzina e 2,237 euro per il gasolio.