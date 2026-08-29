Secondo le stime elaborate da Facile.it, tra settembre e dicembre una famiglia tipo con un contratto del mercato libero a prezzo indicizzato potrebbe arrivare a spendere complessivamente circa 982 euro per elettricità e gas. La cifra sarebbe superiore di circa 270 euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con una crescita complessiva prossima al 40%. A pesare maggiormente sarebbe il gas, con una spesa stimata intorno ai 709 euro e un incremento del 43%. Per l'elettricità, invece, il conto potrebbe aggirarsi sui 273 euro, il 27% in più rispetto all'anno precedente. Sono naturalmente proiezioni e non rincari già determinati per ogni consumatore. Indicano però una possibile nuova fase di pressione sulle finanze delle famiglie, proprio mentre anche il costo dei carburanti rimane un problema.