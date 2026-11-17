Rinnovo Ccnl, raffica di contratti in scadenza: 2,5 milioni lavoratori in attesaEconomia
Introduzione
Autoferrotranvieri, grafici, farmacie, bancari, moda ma non solo. Molte categorie attendono il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) già scaduto o comunque avviato al termine nei prossimi mesi. Gli ultimi dati Istat certificano che entro marzo 2027 la platea di dipendenti in vacanza contrattuale nel solo settore privato potrebbe superare quota 4 milioni.
Quello che devi sapere
I rinnovi tra pubblico e privato
Come evidenzia l'Istituto nazionale di statistica, nel complesso tra settore privato e il pubblico impiego circa 2,5 milioni di lavoratori attendono il rinnovo del contratto, il 19% del totale. Dati incoraggianti rispetto a settembre 2025 quando la platea si attestava al 43,1%.
Per approfondire: Salari e contratti nazionali, accordo tra sindacati e imprese: novità e cosa prevede
Accordi in attesa nel terziario
Dopo l'accelerata nel settore pubblico, cresce l'attesa sui rinnovi nel privato. Con l'inizio del nuovo anno giungeranno a conclusione una serie di contratti, a partire dal terziario con circa 3 milioni di addetti interessati. Una platea potenziale che andrà a sommarsi alle scadenze più ravvicinate per altri comparti, dai calzaturieri a grafici e agli autoferrotranvieri.
Per approfondire: Stipendi, retribuzioni lorde: Italia al 13° posto tra i Paesi Ue. Classifica
Il fattore inflazione
Sui nuovi accordi contrattuali incombe l'aumento dell'inflazione che impone una valutazione urgente sugli adeguamenti salariali da applicare per milioni di lavoratori con l'obiettivo di fronteggiare il carovita e recuperare, in parte, il potere d'acquisto.
Per approfondire: Salario giusto, ecco come si calcolerà secondo l'accordo tra imprese e sindacati
Salari, accordo sindacati-imprese
La questione salariale resta dirimente tanto che il 12 novembre scorso, al termine di una trattiva fiume, è stata siglata tra Cgil, Cisl e Uil e tredici associazioni datoriali - incluse Confindustria, Confcommercio, Coop - l'ipotesi di accordo quadro sulla rappresentanza, gli assetti contrattuali e i contenuti della contrattazione collettiva. Le parti hanno raggiunto un'intesa sulla necessità di introdurre un meccanismo di protezione delle retribuzioni dalle sempre più frequenti fiammate inflattive. Per farlo, vengono previste verifiche periodiche a contratto in corso per "tenere il passo" con l'aumento dei prezzi.
Cosa prevede l'accordo
Prendendo come spunto i contratti già vigenti applicati nell'industria metalmeccanica, l'accordo quadro prevede di ampliare le verifiche annuali o biennali e introdurre accelerazioni sulle tempistiche per i rinnovi. A 6 mesi dalla scadenza naturale andranno presentate le piattaforme sulle quali avere risposte entro 30 giorni, un meccanismo che punta ad evitare futuri "buchi" contrattuali.
Nell'industria contratti stabili
Sul fronte dei Ccnl da rinnovare, proprio dall'industria emerge la fotografia più confortante: dei 6,1 milioni di contratti totali riconducibili al sistema Confindustria, a fine ottobre 2026 sono 5,8 milioni quelli in vigore senza scadenze imminenti. Dalla già citata metalmeccanica alla chimica farmaceutica fino alla gomma-plastica: le trattative andranno concluse non prima della seconda metà 2028. Nell'immediato, i contratti avviati a scadenza riguardano una platea di 365mila lavoratori.
Trattative in corso o concluse
A questi si aggiungono circa 100mila addetti con contratto già scaduto da meno di 12 mesi su cui sono in corso trattative. È il caso, per esempio, del settore della vigilanza privata e della concia. Dall'elenco non fanno parte invece i 50mila lavoratori del comparto pelli e ombrelli che nei giorni scorsi hanno rinnovato il contratto nazionale di categoria con aumenti, a regime, pari a 204 euro mensili.
Ritardi oltre i 12 mesi
Ad attendere da oltre un anno il nuovo contratto sono circa 200mila lavoratori, il 3,3% del totale. Nel settore della sanità privata, per esempio, gli inquadramenti relativi agli addetti delle case di cura sono al centro di una complessiva trattativa in corso tra le parti.
Nuove scadenze nel 2027
Con il nuovo anno andranno a conclusione altri corposi contratti nazionali di categoria: si parte a marzo con la moda, mentre a giugno sarà la volta della ceramica e, a novembre, gli alimentaristi. Entro fine 2027 andranno rinnovati poi i Ccnl nel settore della logistica e in quello elettrico, energia e petroli.
Rinnovi contrattuali nei servizi
In vista della scadenza, a marzo, del contratto nei servizi, i sindacati di categoria (Filcams, Fisascat e Uiltucs) hanno presentato una piattaforma unitaria alle associazioni datoriali con una richiesta di aumento da 220 euro al mese sollecitando l'intesa che, come detto, riguarda quasi 3 milioni di lavoratori. Federdistribuzione ha raccolto l'invito mentre si attende la risposta di altre organizzazioni, da Confcommercio a Confesercenti e Coop. Proseguono intanto le trattative tra Abi e sigle sindacali per il rinnovo del contratto bancari mentre da mesi si attendono novità su quello delle farmacie, scaduto nel 2024.
Per approfondire: Rinnovo contratto bancari, le possibili novità: aumenti e orario ridotto, cosa si discute