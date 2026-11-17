A questi si aggiungono circa 100mila addetti con contratto già scaduto da meno di 12 mesi su cui sono in corso trattative. È il caso, per esempio, del settore della vigilanza privata e della concia. Dall'elenco non fanno parte invece i 50mila lavoratori del comparto pelli e ombrelli che nei giorni scorsi hanno rinnovato il contratto nazionale di categoria con aumenti, a regime, pari a 204 euro mensili.