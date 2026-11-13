Stipendi, retribuzioni lorde: Italia al 13° posto tra i Paesi Ue. ClassificaEconomia
Introduzione
Nonostante l’inflazione e il rincaro del costo della vita, gli stipendi degli italiani faticano ad aumentare. Secondo i dati Ocse, in quasi 35 anni le retribuzioni reali lorde dei lavoratori dipendenti a tempo pieno sono aumentate in media del 35% nei Paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, mentre in Italia, se si guarda all'intero periodo che va dal 1990 al 2024, il valore è rimasto praticamente fermo: le retribuzioni reali lorde risultano inferiori dell'1,6% rispetto al 1990. Ad avvalorare questi dati è anche lo studio Eurostat che fa scivolare l’Italia al 13esimo posto tra le nazioni dell’Ue per le retribuzioni annue lorde.
Quello che devi sapere
Il report Eurostat sulle retribuzioni annue lorde
L’Eurostat, l’Ufficio statistico dell’Unione europea, ha pubblicato i dati sulle retribuzioni annue lorde equivalenti full time dei 27 Paesi Ue. I numeri confermano le difficoltà del mercato del lavoro italiano. Nel 2025 la retribuzione annua media lorda per i lavoratori dipendenti a tempo pieno ha raggiunto i 41.500 euro nell’Ue, in aumento del 4,3% rispetto ai 39.800 euro del 2024. In Italia, invece, la media si è fermata a 34.213 euro, contro i 33.523 dell’anno precedente: un incremento di appena il 2,1%, meno della metà di quello europeo.
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L’Italia al 13esimo posto per retribuzioni lorde
Nel 2025 le retribuzioni lorde in Italia sono salite, in media, appunto a 34.213 euro. Nella media dei 27 Paesi Ue l’incremento medio è arrivato per la precisione a 41.464 euro, con un gap, quindi, di oltre 7mila euro (7.251 euro). Il Bel Paese è così scivolato al 13esimo posto, più o meno a metà classifica, venendo superato anche dalla Spagna (35.125), dalla Slovenia (37.586), da Malta (35.003); e molto lontano dai Paesi in vetta, ovvero dal Lussemburgo, al primo posto assoluto, seguito da Danimarca e Irlanda. Le nostre retribuzioni sono inferiori anche a Paesi come Germania e Francia.
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L’andamento delle retribuzioni annue lorde nel quadriennio
Dall’analisi emerge che se nel 2022 l’Italia occupava la decima posizione con 31.849 euro medi, un importo inferiore di 3.822 euro rispetto alla media dei 27 Paesi, che si attestava a 35.671 euro, nel corso del triennio successivo il divario si è ampliato, nonostante la crescita delle retribuzioni nominali che nel 2023 hanno raggiunto nel nostro Paese in media 32.626 euro. Nello stesso anno, altrove, la crescita è stata più consistente, raggiungendo i 37.879 euro come media dei 27 Paesi Ue, con uno scarto quindi di 5.253 euro e una retrocessione dello Stivale all’undicesimo posto. Nel 2024 la forbice a svantaggio dell’Italia si è allargata ancora con uno scarto di 6.388 euro e lo slittamento al tredicesimo posto. Classifica rimasta invariata nel 2025.
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Gli stipendi annui medi dei Paesi in cima alla classifica
Tornando alla classifica Eurostat, i primi Paesi in lista sono:
- Lussemburgo con 85.609 euro lordi all’anno per dipendente a tempo pieno;
- Danimarca con 73.500 euro;
- Irlanda con 64.387 euro;
- Belgio con 61.984;
- Austria con 60.727 euro;
- Germania con 56.360 euro;
- Finlandia con 50.960 euro;
- Svezia con 49.622 euro;
- Francia con 44.734.
Perché in Italia le retribuzioni non sono aumentate?
Secondo Andrea Garnero, economista dell’Ocse, a pesare sul mancato incremento dei salari italiani sono stati i “ritardi nei rinnovi contrattuali”. “Nei Paesi in cui i negoziati si sono chiusi con più puntualità - ha evidenziato l’esperto - o dove si sono trovate soluzioni per difendere il potere d’acquisto, i salari hanno recuperato prima. Penso agli accordi tra le parti sociali in Spagna e Portogallo, che hanno fissato aumenti di riferimento per più anni, o le una tantum in Germania. In Italia molti contratti sono rimasti a lungo scaduti e i successivi rinnovi hanno riconosciuto aumenti inferiori all’inflazione, con poche eccezioni come metalmeccanici e bancari”. A ciò va aggiunto che “l’occupazione è cresciuta molto, ma in buona parte in servizi a basso valore aggiunto e con salari più bassi, e questo trascina verso il basso la media”.
Gli stipendi annui medi dei Paesi in coda alla classifica
Dietro all’Italia si posizionano:
- Lituania con 32.170 euro di retribuzione annua lorda media;
- Cipro con 29.547 euro;
- Estonia con 27.821 euro;
- Croazia con 26.933 euro;
- Portogallo con 26.202 euro;
- Repubblica Ceca con 25.755 euro;
- Polonia con 23.853 euro;
- Lettonia con 22.688 euro;
- Slovacchia con 21.661 euro;
- Romania con 20.818 euro.
In coda alla lista, la maglia nera va a Ungheria con 20,138 euro; Grecia con 18.772 euro e ultima Bulgaria con 16.201 euro.
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