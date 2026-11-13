Secondo Andrea Garnero, economista dell’Ocse, a pesare sul mancato incremento dei salari italiani sono stati i “ritardi nei rinnovi contrattuali”. “Nei Paesi in cui i negoziati si sono chiusi con più puntualità - ha evidenziato l’esperto - o dove si sono trovate soluzioni per difendere il potere d’acquisto, i salari hanno recuperato prima. Penso agli accordi tra le parti sociali in Spagna e Portogallo, che hanno fissato aumenti di riferimento per più anni, o le una tantum in Germania. In Italia molti contratti sono rimasti a lungo scaduti e i successivi rinnovi hanno riconosciuto aumenti inferiori all’inflazione, con poche eccezioni come metalmeccanici e bancari”. A ciò va aggiunto che “l’occupazione è cresciuta molto, ma in buona parte in servizi a basso valore aggiunto e con salari più bassi, e questo trascina verso il basso la media”.