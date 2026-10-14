Ex Bonus Renzi, si possono recuperare fino a 1.200 euro con il 730

Fino a 15mila euro di reddito il bonus può arrivare a 1.200 euro, purché l’imposta lorda dovuta sia superiore alla detrazione da lavoro dipendente, diminuita di 75 euro e rapportata al periodo lavorato. È quindi necessario avere una sufficiente capienza fiscale: chi rientra nella cosiddetta no tax area, generalmente fino a 8.500 euro di reddito da lavoro dipendente, potrebbe non averne diritto. Per chi dichiara tra 15.001 e 28 mila euro, invece, il riconoscimento non è automatico. L’agevolazione spetta soltanto se determinate detrazioni, per esempio quelle relative ai familiari a carico, agli interessi sul mutuo per l’abitazione principale, alle spese sanitarie e agli interventi di ristrutturazione, superano l’imposta lorda dovuta. In questo caso, l’importo riconoscibile è legato alla differenza risultante dal calcolo e può essere inferiore al massimale annuale. Oltre i 28mila euro di reddito complessivo, il trattamento integrativo non spetta.