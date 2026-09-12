Per comprendere gli effetti della modifica occorre tornare alla riforma dell’IRPEF entrata in vigore nel 2007. Il cambiamento di aliquote e fasce di reddito avrebbe potuto determinare un prelievo maggiore sul TFR, una somma che viene accantonata nel corso della vita lavorativa e tassata soltanto quando viene corrisposta, attraverso il regime della tassazione separata. Per scongiurare questo effetto era stata introdotta una protezione specifica. Al momento della liquidazione si procedeva, in sostanza, a un confronto tra la disciplina fiscale applicabile alla cessazione del rapporto e quella che era in vigore al 31 dicembre 2006. Quando il secondo sistema risultava più favorevole, al lavoratore veniva riconosciuto il trattamento fiscale più vantaggioso. La regola si estendeva anche alle indennità equipollenti e alle altre somme percepite in occasione della cessazione del rapporto.

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