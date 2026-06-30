TFR, nuove regole dal 1° luglio: cosa cambia per aziende e lavoratori

La previdenza complementare, come spiegato dal sito del ministero del Lavoro, “rappresenta il secondo pilastro del sistema pensionistico il cui scopo è quello di integrare la previdenza di base obbligatoria o di primo pilastro”. Il suo obiettivo è “concorrere ad assicurare al lavoratore, per il futuro, un livello adeguato di tutela pensionistica”. Questo sistema è basato su “forme pensionistiche incaricate di raccogliere il risparmio previdenziale mediante il quale, al termine della vita lavorativa, si potrà beneficiare di una pensione integrativa”. E, importante sottolinearlo, “sono previste una serie di agevolazioni fiscali, riconosciute anche a favore dei familiari fiscalmente a carico, che rappresentano una ulteriore opportunità di risparmio”.