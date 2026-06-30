TFR, nuove regole dal 1° luglio: cosa cambia per aziende e lavoratori

Introduzione
Per lungo tempo il Trattamento di fine rapporto è stato percepito dai lavoratori come una somma da accantonare nel corso della carriera e incassare una volta conclusa l'attività professionale. A partire da domani, 1° luglio, questo scenario cambierà per una parte dei neoassunti. L'entrata in vigore delle nuove disposizioni renderà infatti il Tfr sempre più orientato al finanziamento della previdenza complementare, trasformandolo da semplice liquidazione di fine rapporto a risorsa destinata a rafforzare il futuro assegno pensionistico. Ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
Cosa cambia
Da domani entra infatti in vigore il nuovo meccanismo del silenzio-assenso per i lavoratori dipendenti del settore privato alla prima occupazione. L'iscrizione alla previdenza complementare scatterà automaticamente fin dal primo giorno di assunzione, salvo rinuncia entro 60 giorni. Se il contratto collettivo non individua un fondo pensione di riferimento, l'adesione avverrà al fondo Cometa. In assenza di una scelta diversa, il Tfr confluirà nel fondo pensione. Con l'iscrizione automatica si attiveranno anche i contributi previsti dal Ccnl, compreso quello del datore di lavoro. Per chi aveva già espresso una scelta in passato, invece, non cambia nulla.
Per approfondire: Fondo pensione e Tfr, dal 1° luglio nuove regole: come funziona il portale del Ministero
Più flessibilità in pensione
La riforma modifica anche le modalità di erogazione delle prestazioni della previdenza complementare. Dal 1° luglio la quota del capitale riscuotibile al pensionamento sale dal 50% al 60%, mentre continuerà a essere possibile ottenere l'intero montante nei casi previsti dalla legge. Oltre alla tradizionale rendita vitalizia, i fondi potranno offrire nuove soluzioni, come rendite temporanee, pagamenti programmati o formule miste che combinano capitale e rendita. Restano inoltre in vigore le tutele che limitano cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità delle somme accumulate, salvaguardando il risparmio previdenziale.
Per approfondire: Fondi pensione, quando sono deducibili e qual è il limite nel 2026: le novità
L’aiuto del portale
A queste domande, così come a molte altre, risponde il portale della previdenza complementare realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la collaborazione del Consiglio Nazionale Giovani e Mefop: già online dal 20 maggio, accompagna i cittadini nel percorso previdenziale integrativo.
Come si divide
Il portale è organizzato in quattro sezioni tematiche, pensate per accompagnare gli utenti nella comprensione della previdenza complementare attraverso contenuti chiari, strumenti pratici e materiali di approfondimento.
- Tra le sezioni principali figura "Cos'è la previdenza", dedicata a chi desidera acquisire le nozioni fondamentali sul funzionamento della previdenza complementare. L'area illustra chi può aderire, quali sono i costi e le modalità di accesso, approfondendo inoltre il ruolo del Trattamento di Fine Rapporto (Tfr). Un focus specifico è riservato al meccanismo del silenzio-assenso introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, operativo da luglio. Completano la sezione spiegazioni pensate per chiarire i dubbi più frequenti e per smentire alcune convinzioni errate ancora molto diffuse.
- La sezione "A chi è rivolta" raccoglie, invece, servizi, strumenti e tutele destinati ai diversi destinatari del sistema. Al suo interno trovano spazio una guida interattiva che aiuta a simulare le diverse opzioni disponibili, percorsi di approfondimento sul funzionamento della previdenza integrativa e risorse dedicate non solo ai cittadini, ma anche ai datori di lavoro e agli operatori del settore.
- Un'altra area è "Normativa di riferimento", che offre una panoramica della disciplina italiana ed europea attraverso schede sintetiche e commentate, pensate per evidenziare in modo immediato i principi essenziali delle disposizioni vigenti. La sezione comprende inoltre una raccolta della modulistica costantemente aggiornata, facilmente consultabile dagli utenti.
- Chiude il portale la sezione "Comunicazione", uno spazio dedicato alle ultime novità e ai contenuti divulgativi. Oltre agli aggiornamenti di settore, sono disponibili un glossario dei principali termini tecnici e una raccolta delle domande più frequenti, strumenti utili per orientarsi con maggiore facilità nel linguaggio della previdenza complementare.
Il portale della previdenza complementare è disponibile a questo indirizzo.
Cos’è la previdenza complementare
La previdenza complementare, come spiegato dal sito del ministero del Lavoro, “rappresenta il secondo pilastro del sistema pensionistico il cui scopo è quello di integrare la previdenza di base obbligatoria o di primo pilastro”. Il suo obiettivo è “concorrere ad assicurare al lavoratore, per il futuro, un livello adeguato di tutela pensionistica”. Questo sistema è basato su “forme pensionistiche incaricate di raccogliere il risparmio previdenziale mediante il quale, al termine della vita lavorativa, si potrà beneficiare di una pensione integrativa”. E, importante sottolinearlo, “sono previste una serie di agevolazioni fiscali, riconosciute anche a favore dei familiari fiscalmente a carico, che rappresentano una ulteriore opportunità di risparmio”.
A chi sono rivolti i fondi pensione
In sostanza questi fondi pensione sono strumenti d’investimento che prevedono il versamento regolare di contributi: al termine della propria carriera lavorativa, si traducono quindi in una integrazione alla pensione che si riceve. I destinatari dei fondi pensione, spiega ancora il Ministero, sono:
- i lavoratori dipendenti, privati e pubblici;
- i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti di società cooperative di produzione e lavoro;
- i lavoratori autonomi e i liberi professionisti;
- persone che svolgono lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari;
- lavoratori con un'altra tipologia di contratto (ad es. un lavoratore a progetto o occasionale).
Per approfondire: Fondo pensione, qual è la rendita sulla base dei risultati ottenuti nel 2025: i dati