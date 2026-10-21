Oltre ai fringe benefit, tra le agevolazioni previste per i lavoratori dipendenti rientra anche la tassazione ridotta dei premi di produttività. La Legge di Bilancio 2026 ha previsto, per il biennio 2026-2027, un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali pari all'1%, applicabile entro un importo massimo complessivo di 5 mila euro. Il precedente limite era fissato a 3 mila euro.

L'agevolazione riguarda i premi collegati a incrementi misurabili e verificabili di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, oltre alle somme riconosciute a titolo di partecipazione agli utili aziendali. Per accedere al regime fiscale agevolato devono essere rispettate le condizioni previste dalla normativa, tra cui quelle relative al reddito del lavoratore e alla sottoscrizione e al deposito del contratto aziendale o territoriale di produttività.