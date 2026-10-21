Bonus in busta paga, fringe benefit e premi: le novità fiscali previste dalla Manovra 2027Economia
Introduzione
Nel 2027 i lavoratori dipendenti potrebbero beneficiare di diverse agevolazioni in busta paga. Tra le misure già delineate figurano i vantaggi fiscali legati ai fringe benefit e ai premi di produttività, sui quali si punta a rafforzare gli incentivi. In particolare, la maggioranza parlamentare intende rendere permanente anche per il prossimo anno il regime di detassazione dei beni e dei servizi riconosciuti ai dipendenti. La nuova legge di Bilancio non è ancora stata approvata, ma alcune disposizioni consentono di anticipare quali benefici saranno disponibili il prossimo anno.
Quello che devi sapere
Che cosa sono i fringe benefit
I fringe benefit sono vantaggi aggiuntivi che le aziende mettono a disposizione dei propri dipendenti, sulla base di quanto stabilito dai contratti oppure per iniziativa volontaria del datore di lavoro. Queste forme di welfare aziendale possono consistere nella concessione di beni e servizi, ma anche nel pagamento diretto di determinate spese o nel rimborso degli importi sostenuti dai lavoratori. Il loro trattamento fiscale rappresenta uno degli aspetti da considerare nell'ambito della Manovra 2027, soprattutto per quanto riguarda le soglie entro le quali tali benefici non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
Per approfondire: Welfare aziendale, premi e benefit detassati fino a 5mila euro: come funziona
Le soglie di esenzione per il 2027
Per conoscere nel dettaglio tutte le misure che saranno introdotte dalla prossima legge di Bilancio bisognerà attendere il testo definitivo. Le disposizioni sui fringe benefit, tuttavia, sono già state confermate per il 2027 grazie alle regole stabilite dalla Legge di Bilancio 2025, che ha fissato i relativi parametri per il triennio 2025-2027. I limiti annuali entro i quali i benefici concessi dalle aziende sono esclusi dal reddito imponibile sono differenziati in base alla situazione familiare del dipendente:
- 1.000 euro all'anno per la generalità dei lavoratori dipendenti;
- 2 mila euro all'anno per chi ha figli fiscalmente a carico.
Entro questi importi, i fringe benefit possono essere riconosciuti senza concorrere alla determinazione del reddito da lavoro dipendente, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa.
Per approfondire: Fringe benefit, boom in Italia: valore cresce del 34% in un anno. Ecco per cosa si usano
Premi di produttività, imposta all'1% fino a 5 mila euro
Oltre ai fringe benefit, tra le agevolazioni previste per i lavoratori dipendenti rientra anche la tassazione ridotta dei premi di produttività. La Legge di Bilancio 2026 ha previsto, per il biennio 2026-2027, un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali pari all'1%, applicabile entro un importo massimo complessivo di 5 mila euro. Il precedente limite era fissato a 3 mila euro.
L'agevolazione riguarda i premi collegati a incrementi misurabili e verificabili di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, oltre alle somme riconosciute a titolo di partecipazione agli utili aziendali. Per accedere al regime fiscale agevolato devono essere rispettate le condizioni previste dalla normativa, tra cui quelle relative al reddito del lavoratore e alla sottoscrizione e al deposito del contratto aziendale o territoriale di produttività.
Premi convertiti in welfare aziendale
Un ulteriore chiarimento è arrivato lo scorso 9 giugno, quando l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E, ha precisato che il limite di 5 mila euro si applica anche quando il lavoratore sceglie di convertire, interamente o parzialmente, il premio di produttività in beni e servizi di welfare aziendale. La possibilità comprende le prestazioni previste dall'articolo 51 del Tuir, come i contributi alla previdenza complementare e all'assistenza sanitaria, nel rispetto delle condizioni fiscali stabilite per ciascuna tipologia di beneficio.
La scelta tra pagamento in denaro e conversione in welfare non modifica quindi il limite massimo previsto per il premio agevolabile. Occorre tuttavia distinguere questo regime dalle soglie ordinarie di esenzione dei fringe benefit: il tetto di 5 mila euro non rappresenta un limite generale entro il quale tutti i beni e i servizi concessi dall'azienda sono automaticamente esentasse. Per i fringe benefit ordinari restano infatti applicabili le soglie specifiche previste per il 2027.
Che cosa accade se si supera la soglia
È importante prestare attenzione al valore complessivo dei vantaggi ricevuti nel corso dell'anno. Quando la somma dei fringe benefit supera il tetto previsto per il singolo lavoratore, infatti, non viene tassata soltanto la parte eccedente: l'intero valore dei benefici diventa imponibile. Il superamento del limite può verificarsi anche quando il datore di lavoro riconosce più agevolazioni distinte, tra erogazioni dirette e rimborsi di spese sostenute dal dipendente. Il rischio riguarda in particolare i piani di welfare aziendale che prevedono prestazioni personalizzate, assegnate anche a un solo lavoratore. Per questo motivo, sia le aziende sia i dipendenti devono monitorare l'ammontare complessivo dei benefici ricevuti, così da verificare il rispetto delle soglie fiscali applicabili.
I principali fringe benefit
Le agevolazioni accessorie riconosciute dalle imprese possono assumere forme differenti e comprendere beni, servizi e altre utilità messe a disposizione del personale. Tra gli esempi più comuni rientrano:
- Auto aziendale a uso promiscuo, utilizzabile sia per ragioni professionali sia per esigenze private;
- Dispositivi elettronici, come smartphone e computer concessi per finalità lavorative e personali;
- Buoni acquisto e buoni carburante, spendibili per comprare prodotti o rifornire il veicolo;
- Prestiti ai dipendenti, concessi dall'azienda secondo determinate condizioni;
- Immobili a disposizione del personale, come fabbricati concessi in uso ai lavoratori;
- Rimborsi delle utenze domestiche, relativi alle spese per acqua, elettricità e gas;
- Polizze assicurative, riconosciute nell'ambito dei benefit aziendali.
La natura e il valore di ciascuna prestazione concorrono alla verifica del trattamento fiscale, secondo le regole previste per le diverse tipologie di beneficio.
Quando vengono riconosciuti: le scadenze fiscali
Per stabilire a quale anno d'imposta attribuire i fringe benefit bisogna considerare anche la data della loro erogazione. L'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) prevede infatti che le somme e i valori corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 gennaio dell'anno successivo siano considerati, ai fini fiscali, percepiti nell'anno precedente. Di conseguenza, i benefici riferiti al 2026 possono essere messi a disposizione dei lavoratori entro il 12 gennaio 2027 e continuare a essere conteggiati ai fini dei limiti di esenzione relativi al 2026. Le prestazioni riconosciute a partire dal 13 gennaio 2027, invece, rientrano nel nuovo periodo d'imposta e devono essere valutate sulla base delle soglie previste per il 2027.
Per approfondire: Manovra 2027, bonus e misure per le famiglie: cosa prevede il Dpb