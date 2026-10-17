Manovra 2027, bonus e misure per le famiglie: cosa prevede il Dpb

La Manovra, nel complesso, parte da 23,5 miliardi di euro. Come detto, di questi, 5 saranno destinati alle famiglie. Ma, per riuscirci, le coperture sono essenziali: i ministeri faranno il loro (con tagli di oltre un miliardo), i giochi daranno un contributo (718 milioni nel 2027, altrettanti nel 2028, 478 milioni l’anno successivo), ma la parte del leone è stata chiesta al settore finanziario, con banche e assicurazioni che saranno chiamate a contribuire con 5 miliardi nel 2027 e quasi 11 nel triennio. Una richiesta in qualche modo anticipata da membri del governo, in primis da Matteo Salvini, ma che, messa nero su bianco, ha lasciato il settore interdetto.