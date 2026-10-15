Manovra da 23,5 miliardi nel 2027, coperture anche da tagli ministeri

Il Dpb è stato trasmesso dall’Italia alla Commissione europea. Si punta su interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. Le coperture che arriveranno anche dai tagli ai ministeri, dal settore finanziario e dai giochi ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Una Manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario (con un contributo pari a circa 5 miliardi di euro), dai tagli ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal Documento programmatico di bilancio (Dpb) 2027 che l’Italia ha trasmesso alla Commissione europea. Confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Il deficit è previsto al 3,4% del Pil nel 2027 e al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno.

L'invio del Dpb a Bruxelles L’invio del Dpb è stato annunciato nella notte dal ministero dell'Economia, con una nota. Il documento era stato approvato martedì dal Consiglio dei ministri e, di fatto, conferma gli obiettivi programmatici del Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp). "La definizione puntuale degli interventi che confluiranno nel disegno di Legge di bilancio di prossima presentazione al Parlamento terrà conto degli esiti delle interlocuzioni in corso con le Autorità europee finalizzate alla migliore definizione del perimetro di attivazione della clausola nazionale di salvaguardia", si legge nel documento inviato a Bruxelles. Approfondimento Sky Cube 13/10 - Manovra e politica, che autunno ci aspetta?