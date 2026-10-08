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Sondaggio, 3 su 4 non conoscono la legge elettorale, ma dopo averla letta 41% la promuove

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Ansa/Sky TG24

Secondo l’ultima rilevazione di Youtrend per Sky TG24, oltre il 40% dà un giudizio positivo dopo aver esaminato le principali misure della proposta di riforma. Apprezzati il voto per i fuori sede (83%), le preferenze e il candidato premier (entrambi 62%), mentre divide il premio di maggioranza (39% contrario, 34% favorevole) e vengono bocciati i capilista bloccati (contrario il 56%). Solo uno su quattro crede che la legge renderà più stabili i governi

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