Come detto, inizialmente si pensava che il governo avrebbe illustrato le "linee dello schema di disegno di legge" sul "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029", nel giorno in cui Camera e Senato hanno approvato la risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio e sul Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp). Il dossier è però scomparso dalla seconda convocazione del Consiglio. Fonti di Palazzo Chigi spiegano che l'inserimento nella prima convocazione è stato un "mero errore materiale", perché era stato "trasmesso un ordine del giorno del Consiglio dei ministri non aggiornato". Si sottoline come "del resto, era stato lo stesso ministro Giorgetti a chiarire in Aula che l'approvazione del disegno di legge di bilancio sarebbe avvenuta in un momento successivo". Dall'ordine del giorno è saltato anche l'esame preliminare del decreto legislativo con disposizioni integrative e correttive ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione.

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