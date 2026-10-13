Il ministro dell’Economia, nel suo intervento alla Camera, ha detto: "Programmare in situazioni di grande turbolenza è complicato e gli aggiornamenti sono settimanali, per cui la decisione fondamentale che sottende" ai nostri ragionamenti è che "quando il bollettino meterologico annuncia tempesta prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione". Poi sullo scostamento: è "qualcosa che la Commissione e i mercati hanno riconosciuto sostenibile" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

In Parlamento è iniziato l’esame congiunto del Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp). "Programmare, soprattutto a tre anni, in situazioni di grande turbolenza è assai complicato e gli aggiornamenti, come dimostrano le rilevazioni del Fmi, sono settimanali - ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti -, per cui la decisione fondamentale che sottende" ai nostri ragionamenti è che "quando il bollettino meterologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione ed è quello che abbiamo cercato di fare" in questi anni. Il titolare del Mef si è poi spostato al Senato, dove parlerà in replica agli interventi nella discussione generale. Al voto anche la risoluzione sullo scostamento: mentre per il Dpfp è necessaria la maggioranza semplice, per quest'ultimo serve la maggioranza assoluta.

Giorgetti: "Possibile l'uscita dalla procedura a primavera" "Questa rotta - ha proseguito Giorgetti - riteniamo di doverla confermare in un momento come questo, in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte, e questo documento risponde a questa impronta, mira a rispettare il sentiero di consolidamento della finanza e punta a rispettare i target fissati dalla nuova governance europea. Se le condizioni lo consentiranno sarà possibile l'uscita dalla procedura a primavera". Giorgetti: "Scostamento un passo consapevole dalla linea di prudenza" Giorgetti ha poi osservato che la richiesta dello scostamento di bilancio per l'attivazione della clausola di salvaguardia Nec per difesa ed energia "è un passo consapevole di scostamento rispetto alla linea di prudenza che ho richiamato. Qualcosa che la commissione riconosce e che i mercati hanno riconosciuto sostenibile in un percorso di sostenibilità della finanza del debito pubblico italiano". "La Commissione ha concesso questo spazio" di flessibilità della clausola di salvaguardia Nec all'Italia, ha detto il titolare del Mef, "che sarà rivolto sicuramente a investimenti per garantire appunto la sicurezza energetica", ma "noi riteniamo che essa debba essere in qualche modo, specialmente almeno nella fase iniziale, acuta della crisi, volta a dare sostegno in modo selettivo e temporaneo a famiglie e imprese che oggi si trovano a dover affrontare una situazione di particolare difficoltà rispetto all'incremento dei prezzi energetici e all'inflazione". Poi ha concluso: "Per questo motivo è un corso proprio in questi giorni, e proseguirà fino a quando il Consiglio non delibererà la concessione della Nec all'Italia, una specie di trattativa, chiamiamolo negoziato per capire cosa in queste voci può essere incluso". Leggi anche Giorgetti: "Voglio andarmene uscendo da procedura deficit"

Bozza maggioranza sul Dpfp: "In Manovra sostenere le famiglie" Nella bozza di risoluzione della maggioranza sul Dpfp si legge che il governo si impegna "a prevedere, con la Manovra di bilancio, interventi volti a sostenere il potere di acquisto delle famiglie e, in particolare, di quelle più fragili, a sostenere le imprese, anche mediante il ricorso agli strumenti volti a garantirne la sicurezza energetica e a finanziare gli investimenti, in particolare quelli infrastrutturali, avendo particolare riguardo agli effetti connessi all'aumento del prezzo dei materiali sui quadri economici". Gli obiettivi Il documento, spiega la bozza della maggioranza, mira "a conseguire la traiettoria di spesa netta programmatica, nei termini e nel periodo di riferimento indicati nel Documento e nella Relazione al Parlamento di cui all'articolo 6 della legge n. 243 del 2012; a tenere conto, ai fini della predisposizione e della presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio di previsione, degli esiti delle interlocuzioni in corso con le Autorità europee finalizzate alla definizione del perimetro e all'individuazione delle misure ammissibili nell'ambito della clausola nazionale di salvaguardia di cui all'articolo 26 del Regolamento (UE) 2024/1263; a individuare nel disegno di legge del bilancio di previsione, in attesa della revisione della normativa contabile nazionale, i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, coerenti con il tasso di crescita obiettivo della spesa netta delle amministrazioni pubbliche; a proseguire nell'attuazione delle riforme e degli investimenti pubblici, negli ambiti indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel Piano strutturale di bilancio di medio termine". Altro obiettivo è "considerare collegato alla Manovra di finanza pubblica, oltre a quelli già indicati nel Documento di finanza pubblica 2026 (DFP), il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026 (A.C. 3120)". Risoluzione maggioranza su scostamento: "Autorizzare e tutelare potere d'acquisto" Nella bozza di risoluzione di maggioranza sullo scostamento, si legge invece che vista "la relazione al Parlamento 2026, annessa al Documento programmatico di finanza pubblica 2026" che "aggiorna gli obiettivi programmatici" alla luce "degli effetti conseguenti l'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia" autorizza il governo "ad attuare quanto indicato nella relazione, dando adeguato rilievo agli interventi in materia di investimenti e a porre in essere tutte le azioni per consentire il finanziamento di misure volte a tutelare il potere di acquisto delle famiglie, nel rispetto degli obiettivi di crescita della spesa netta delle amministrazioni pubbliche". Leggi anche Manovra 2026, Cdm approva Dpfp: le novità e cosa prevede

Opposizioni sul Dpfp: "Scongiurare ulteriori aumenti per spese in armi" Intanto Pd, M5s, Avs e Iv hanno presentato una risoluzione unitaria sul Dpfp, firmata anche da +Europa. Tra gli impegni c'è il dover "riconsiderare radicalmente gli impegni di spesa assunti in sede Nato e scongiurare ulteriori aumenti delle spese per i sistemi di armamento che insistono sul bilancio dello Stato". Primo obiettivo è "predisporre misure straordinarie per sostenere la crescita e la competitività del nostro sistema economico, per il sostegno dei redditi delle famiglie colpite dalla perdita di potere d'acquisto, per ridurre le disuguaglianze economiche, sociali e territoriali e i rischi di impoverimento dei cittadini". Risoluzione centrosinistra su scostamento: "No all'autorizzazione" Nella bozza della risoluzione del centrosinistra sullo scostamento, invece, si legge: "La Camera, esaminata la Relazione al Parlamento" in cui "si prevede di ricorrere all'indebitamento - riferito al biennio 2027-2028 - per un valore di 0,3 per cento del PIL (fino a circa 14.4 miliardi) per interventi in materia di energia e per un valore fino al 0,3 per cento del PIL (fino a circa 14.4 miliardi) per interventi in materia di difesa. In particolare, si prevede il progressivo rafforzamento delle capacità operative e tecnologiche, in coerenza con gli obiettivi assunti in ambito Nato", "in un contesto economico caratterizzato da una gravissima spirale inflazionistica" non autorizza il "governo a dare attuazione a quanto indicato nella citata relazione". Leggi anche La Nato avverte: "Se attaccati combatteremo"