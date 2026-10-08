Oggi l'Eurogruppo

Intanto oggi, come detto, si riunisce l’Eurogruppo. E, proprio in merito alla posizione Italiana sul tema dell’inflazione, un alto funzionario Ue, ieri, ha detto che dall'Eurogruppo di oggi ci si aspetta "che i ministri esprimano le proprie opinioni" e che anche il tema dell'inflazione "emerga". Il nodo è "come far rientrare" le misure adottate da gran parte degli Stati Ue sul caro energia nelle regole fiscali. "È una questione più ampia: fino a che punto vogliamo modificare il nostro quadro fiscale in risposta a ogni shock che si presenta?", ha aggiunto, sottolineando il tema di "credibilità". Sull'inflazione "non mi aspetto ancora conclusioni operative": prima la Commissione dovrà formarsi una posizione e i ministri pronunciarsi".