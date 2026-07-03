Si torna a parlare delle spese militari nei Paesi dell'Alleanza Atlantica dopo l’attacco di Donald Trump e a pochi giorni dal vertice di Ankara del 7 e 8 luglio. "Gli Stati Uniti sborsano per la Nato più di qualsiasi altro Paese, e con un ampio margine, per garantirne la protezione, senza trarne alcun vantaggio", ha scritto il tycoon su Truth. Di questo si è parlato nella puntata di "Numeri", il programma di SkyTG24 andato in onda il 2 luglio 2026