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Quali sono i Paesi NATO che spendono di più per la Difesa?

Nato, chi spende di più per la difesa? Dalla Germania agli Usa, il confronto tra i Paesi

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Ipa e SkyTG24

Si torna a parlare delle spese militari nei Paesi dell'Alleanza Atlantica dopo l’attacco di Donald Trump e a pochi giorni dal vertice di Ankara del 7 e 8 luglio. "Gli Stati Uniti sborsano per la Nato più di qualsiasi altro Paese, e con un ampio margine, per garantirne la protezione, senza trarne alcun vantaggio", ha scritto il tycoon su Truth. Di questo si è parlato nella puntata di "Numeri", il programma di SkyTG24 andato in onda il 2 luglio 2026

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