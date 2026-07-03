Nato, chi spende di più per la difesa? Dalla Germania agli Usa, il confronto tra i Paesi
Si torna a parlare delle spese militari nei Paesi dell'Alleanza Atlantica dopo l’attacco di Donald Trump e a pochi giorni dal vertice di Ankara del 7 e 8 luglio. "Gli Stati Uniti sborsano per la Nato più di qualsiasi altro Paese, e con un ampio margine, per garantirne la protezione, senza trarne alcun vantaggio", ha scritto il tycoon su Truth. Di questo si è parlato nella puntata di "Numeri", il programma di SkyTG24 andato in onda il 2 luglio 2026
- Donald Trump è tornato ad attaccare la Nato a pochi giorni dal vertice di Ankara del 7-8 luglio. Nel mirino del tycoon, ancora una volta, la spesa militare degli alleati europei - Italia compresa - a suo dire troppo bassa. "Gli Stati Uniti sborsano per la Nato più di qualsiasi altro Paese, e con un ampio margine, per garantirne la protezione, senza trarne alcun vantaggio", ha postato su Truth. Il tema è stato al centro della puntata di Numeri, il programma di Sky TG24 andato in onda il 2 luglio 2026.
- Tra i principali Paesi dell'Alleanza Atlantica, gli Stati Uniti sono quello che spende di più per la Nato, il 3,19%, rispetto al PIL. Staccati gli altri Paesi, a cominciare dalla Germania (2,39%); la Turchia (2,33%) e poi il Regno Unito (2,31%).
- Ci sono però anche dei Paesi che spendono più degli Stati Uniti in rapporto al proprio PIL: sono Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Norvegia.
- Tra i Paesi citati da Trump che pagano meno rispetto agli Usa c’è la Germania, che però negli ultimi tre anni ha raddoppiato la spesa militare passando da 61 a 121 miliardi di euro.
- Guardando alla spesa militare nel mondo, si può notare come gli Usa siano il primo Paese per cifra investita nel settore (33%), mentre l’insieme degli altri Paesi Nato arriva al 23%. Sommando questi due valori si può notare come l’Alleanza Atlantica sia responsabile in cifra assoluta di più della metà di tutti i soldi spesi al mondo per la difesa.