La Nato 3.0 avrà "un approccio innovativo, i nostri contributi annuali saranno subordinati al raggiungimento degli obiettivi di spesa per la difesa da parte degli altri Paesi. Laddove gli altri alleati non spenderanno con urgenza, i nostri contributi diminuiranno. Sarà una strada a doppio senso. Gli Usa non possono preoccuparsi della difesa europea né pagare di più di quanto facciano i nostri alleati. Metteremo in condizione gli alleati di fare la loro parte. Terremo d'occhio gli alleati che non lo fanno e che dicono di no, o forse, o aspettano" ha aggiunto Hegseth.

Nel mirino alleati che non spendono

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, è tornato a definire "opportunisti", o "scrocconi", i Paesi europei che non hanno ancora stabilito un percorso credibile per raggiungere il 5% di spese per la Difesa come stabilito al vertice Nato dell'Aia dello scorso anno. "Alcune delle maggiori economie della Nato, i Paesi più ricchi, alleati che sono più felici di parlare di un ordine internazionale basato sulle regole, e potenze di medio livello unite, sembrano ancora pensare che sia l'era dell'opportunismo (free riding)", ha detto Hegseth. "Questo non è ciò che il presidente o l'America si aspettano da questa Alleanza. Questo non è ciò che si aspetterebbe una persona ragionevole e non è più accettabile", ha aggiunto. "Troppi alleati Nato non riconoscono ancora la necessità storica, che il presidente Trump ha chiarito loro e alla stessa Nato, di riforgiare una potente alleanza militare", ha concluso il segretario alla Difesa degli Stati Uniti.