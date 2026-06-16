La Nato araba più vicina, cos’è il "patto di Maometto"

Introduzione

Mentre la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran si sta chiudendo con la tregua la cui firma è attesa per venerdì 19 giugno in Svizzera (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA), nel Medio Oriente prende forma un nuovo asse di sicurezza a guida saudita. Riad sta costruendo un patto militare con Pakistan, Turchia ed Egitto: viene chiamato Step, dalle iniziali dei quattro Paesi, e qualcuno lo ha già definito "Nato araba". A Riad si comincia a usare un nome più evocativo, "accordi di Maometto", per sottolineare il ruolo del principe ereditario Mohammed Bin Salman e il legame tra i quattro popoli sunniti. Ecco cosa prevede, da dove nasce e quali sono i nodi ancora aperti