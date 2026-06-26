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Rutte e la deriva pro-Usa che imbarazza l'Italia e indebolisce la Nato

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Il segretario generale della NATO attribuisce all'Italia un ruolo chiave nell'operazione Usa in Iran, parlando di circa 500 voli usa partiti dalle basi militari presenti sul territorio italiano, ma il governo smentisce. Il caso Rutte alimenta tensioni con Roma e solleva dubbi sulla credibilità della guida dell'Alleanza Atlantica

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