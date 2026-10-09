Diesel, quanto è aumentato il prezzo dall'inizio della guerra?

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Prezzo diesel, di quanto è aumentato il costo al litro dall'inizio della guerra in Iran?

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Terminato lo sconto sulle accise, il gasolio tocca i picchi più alti di tutto l'anno: gli effetti del conflitto in Medio Oriente continuano a farsi sentire e ricadono sui consumatori finali. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" di Sky TG24 dell’8 ottobre

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