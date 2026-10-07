Scaduto l'ultimo sconto sulle accise per il gasolio, lo Stato non ha ancora attivato il meccanismo delle accise mobili: il costo per i cittadini è subito risalito verso l'alto, trascinando con sé anche l'extra guadagano per le casse pubbliche. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" di Sky TG24 andata in onda il 6 ottobre