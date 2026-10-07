 Accise carburanti, torna a salire il prezzo del diesel. Quanto guadagna lo Stato? | Sky TG24
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Carburanti, torna a salire il prezzo del diesel. Quanto guadagna lo Stato?

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Scaduto l'ultimo sconto sulle accise per il gasolio, lo Stato non ha ancora attivato il meccanismo delle accise mobili: il costo per i cittadini è subito risalito verso l'alto, trascinando con sé anche l'extra guadagano per le casse pubbliche. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" di Sky TG24 andata in onda il 6 ottobre

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