Carburanti, non scattano le accise mobili: sul gasolio +6,1 centesimi

A mezzanotte è scaduto lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio: era l'ultimo varato dal governo. Da oggi, martedì 6 ottobre, sarebbe dovuto scattare il meccanismo della accise mobili. Tuttavia, nonostante gli annunci dei giorni scorsi, il decreto interministeriale di Economia e Sicurezza energetica non è arrivato. Il tetto praticato da Eni ai carburanti resta, ma senza lo sconto del governo c'è un aumento dei prezzi alla pompa per il gasolio

Torna a salire il prezzo dei carburanti in Italia. A mezzanotte è scaduto lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio: era l'ultimo varato dal governo, finanziato con alcuni tagli ai ministeri. Da oggi, martedì 6 ottobre, sarebbe dovuto scattare il meccanismo delle accise mobili: sconti fiscali sui carburanti, ma finanziati senza toccare i bilanci pubblici. Tuttavia, nonostante gli annunci dei giorni scorsi della premier Giorgia Meloni e del ministro delle Imprese Adolfo Urso, il decreto interministeriale di Economia e Sicurezza energetica sulle accise mobili non è arrivato. Il provvedimento era atteso entro la mezzanotte e doveva indicare i carburanti interessati dallo sconto fiscale, l'ammontare dello sconto e il periodo di applicazione. Senza l’entrata in gioco del meccanismo dele accise mobili, che doveva compensare la fine dello sconto fiscale scaduto ieri, le accise sul gasolio da oggi rincarano di 6,1 centesimi.

I prezzi di diesel e benzina

A mezzanotte, quindi, è terminato lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Secondo i dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fatto sapere che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità “self service” lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,043 euro al litro per la benzina e 2,244 per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,054 euro al litro per la benzina e 2,267 euro al litro per il gasolio. Il prezzo della benzina è in lieve discesa rispetto alla rilevazione di ieri (2,048 euro al litro), mentre il gasolio è in aumento (ieri il prezzo era di 2,242).