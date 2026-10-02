 Sconto carburanti, quanti distributori aderiscono e qual è il prezzo di benzina e diesel | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sconto carburanti, quanti distributori aderiscono e qual è il prezzo di benzina e diesel

Economia fotogallery
7 foto
Ansa / Sky TG24

Tamoil - dopo Eni, Ip e Q8 - ha annunciato "una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio”. Un intervento che cambia il numero di stazioni dove è possibile rifornirsi a costi più vantaggiosi: anche di questo si è parlato l’1 ottobre a Numeri, approfondimento di Sky TG24

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Economia: Ultime gallery

Bolletta luce, quanto si risparmia scegliendo l'offerta migliore

Economia

L’inflazione vola al 4,2%, spinta soprattutto dall’aumento del costo dell’energia. Un contesto,...

7 foto

Gas, inverno 2026 a prezzi molto alti. Quante riserve abbiamo?

Economia

I mesi che abbiamo davanti saranno "impegnativi", ha avvertito il commissario Ue...

6 foto

Scuola, tetto 30% agli stranieri: meno di 1.000 classi interessate

Economia

Il governo punta a introdurre per legge un tetto agli studenti stranieri per classe, misura che...

6 foto

Quanto valgono gli scambi commerciali tra Usa e Russia?

Economia

Nell’Amministrazione Trump si discute la possibilità di stringere intese commerciali con Mosca,...

8 foto
Usa, ipotesi di accordi commerciali con la Russia

Sospensione bollo, varrà per le auto elettriche? Domande e risposte

Economia

Rimane da chiarire lo scenario per i veicoli elettrici puri immatricolati da più di cinque anni...

9 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Elezioni in Brasile, Flávio Bolsonaro sfida Lula: gli scenari

    Mondo

    Il 4 ottobre si vota per le elezioni presidenziali, con il presidente Luiz Inácio Lula da Silva...

    Elezioni in Lettonia, scenario politico e campagna elettorale

    Mondo

    Il 3 ottobre, circa 1.5 milioni di lettoni sono chiamati alle urne per eleggere i 100 membri...

    Leopolda, al via la quattordicesima edizione: programma e ospiti

    Politica

    Parte oggi il raduno politico ideato e guidato da Matteo Renzi, leader di Italia Viva, e giunto...