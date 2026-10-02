Sconto carburanti, quanti distributori aderiscono e qual è il prezzo di benzina e diesel
Tamoil - dopo Eni, Ip e Q8 - ha annunciato "una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio”. Un intervento che cambia il numero di stazioni dove è possibile rifornirsi a costi più vantaggiosi: anche di questo si è parlato l’1 ottobre a Numeri, approfondimento di Sky TG24
- Dopo Eni, Ip e Q8 ieri anche Tamoil ha annunciato un taglio al prezzo di benzina e gasolio presso i propri distributori. Una novità che cambia il numero di stazioni dove è possibile rifornirsi a costi più vantaggiosi: anche di questo si è parlato l’1 ottobre a Numeri, approfondimento di Sky TG24.
- Nel dettaglio Tamoil ha fatto sapere ieri che ha deciso di adottare "una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio” per “contribuire concretamente a sostenere la mobilità dei cittadini”. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre 2026.
- Sulla carta sono oltre la metà i distributori in cui i prezzi di benzina e diesel sono stati fissati a quote più vantaggiose. Nella pratica però le cose non stanno esattamente così. Il 90% dei distributori Eni ha aderito alle condizioni, mentre di Ip solo 300 benzinai. Quelli di Q8 ad aderire sarebbero invece circa 1 su 3, mentre ancora non si sa per quanto concerne Tamoil.
- Ma perché si verifica questo fenomeno, anche all’interno dello stesso marchio? Questo avviene perché i distributori non sempre sono di proprietà della stessa catena di distribuzione: diversi benzinai prendono il marchio in concessione, ma sono poi loro a determinare i prezzi.
- In ogni caso questi sconti stanno portando verso il basso anche i prezzi medi: da domenica 27 settembre a giovedì 1° ottobre infatti il costo della benzina è passato da 2,159 a 2,084 euro e quello del diesel da 2,377 a 2,285 euro.
- Si è comunque ancora lontani dai prezzi precedenti allo scoppio della guerra in Iran: come è possibile vedere dal grafico, infatti, il costo di diesel e benzina è sensibilmente più alto rispetto a febbraio del 2026 nonostante i diversi decreti sui tagli delle accise.
- Infine, è bene ricordare che sul sito e l’app Osservaprezzi messo a disposizione dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti è possibile verificare quali distributori nelle proprie vicinanze offrono i prezzi più vantaggiosi.