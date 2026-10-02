Tamoil - dopo Eni, Ip e Q8 - ha annunciato "una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio”. Un intervento che cambia il numero di stazioni dove è possibile rifornirsi a costi più vantaggiosi: anche di questo si è parlato l’1 ottobre a Numeri, approfondimento di Sky TG24