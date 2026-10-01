La società, che appartiene al gruppo internazionale Olinvest, ha deciso di seguire Eni, Ip e Q8 e adottare un tetto per contenere i costi alla pompa fino a 31 ottobre

Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Q8, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oilinvest, ha scelto di adottare "una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio". Lo si legge in una nota, in cui si precisa "accogliendo gli appelli provenienti dalle istituzioni e dalle associazioni dei consumatori, Tamoil Italia intende contribuire concretamente a sostenere la mobilità dei cittadini attraverso l'attuazione di interventi finalizzati al contenimento dei prezzi dei carburanti". Le misure adottate, viene specificato ancora, "sono state concepite per generare benefici sia per i consumatori finali sia per la sostenibilità economica delle attività connesse alla rete distributiva". L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre 2026.