Il tycoon, in altri termini, "valuta tutte le opzioni sul tavolo" per calmare i prezzi dei carburanti sul mercato domestico, chiuso nella stretta di una battaglia di lobby: da una parte gli alleati repubblicani e i timori per l'impatto politico dell'impennata dei prezzi del gasolio che equivale a un salasso sugli agricoltori - zoccolo duro dell'elettorato trumpiano - e altri settori dell'industria americana; dall'altra i magnati del petrolio, determinati a preservare l'export redditizio. I repubblicani delle regioni agricole, guidati dal senatore dell'Iowa Chuck Grassley, hanno spinto per lo stop alle spedizioni, temendo la reazione negativa dell'elettorato, già sfiduciato, secondo i sondaggi, dalle incertezze dell'economia, dall'inflazione e dall'impopolare guerra all'Iran. Il leader della maggioranza al Senato, John Thune, si è però mostrato scettico sulla stretta all'export. "Ho avuto colloqui con varie persone: molte di loro temono che la misura non avrebbe alcun effetto positivo, né si vedrebbero benefici in termini di impatto sui prezzi, mentre si verificherebbero problemi di approvvigionamento a lungo termine". E anche l'amministrazione è spaccata: il segretario all'Energia Chris Wright, quello al Tesoro Scott Bessent e il segretario agli Interni Doug Burgum sono contro la stretta sul diesel.

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