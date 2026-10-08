Carburanti, accise mobili diesel o nuovo bonus: possibili nuove misure

L'attenzione si sposta a oggi e domani, con le riunioni dell’Eurogruppo e dell’Ecofin. Ufficialmente, come sottolineato da fonti diplomatiche di Bruxelles, il dossier inflazione sollevato dalla premier Giorgia Meloni nella lettera inviata la scorsa settimana a Ursula von der Leyen non è all'ordine del giorno. Il Consiglio Ue prenderà "nella dovuta considerazione" le richieste italiane, ma non immediatamente, hanno lasciato intendere, sottolineando che ci sarà invece un confronto sugli extraprofitti energetici. Il ministero dell'Economia ha però puntualizzato che Giancarlo Giorgetti "porterà il tema delle gravi conseguenze economiche sui conti pubblici causate dall'impennata dell'inflazione" all'attenzione dei colleghi europei e che la questione troverà lo spazio necessario in altri punti all'esame degli incontri in programma.

Il Patto di stabilità prevede già che si tenga conto dell'impatto di un'inflazione più elevata del previsto nell'esame del rispetto dei percorsi di spesa degli Stati membri, hanno riferito fonti di Bruxelles all’Ansa dopo la richiesta di flessibilità sulla spesa avanzata da Meloni. "È più complicata una valutazione rispetto all'utilizzo dell'extragettito Iva legato all'inflazione - aggiungono le fonti - Poi evidentemente verranno fatte delle valutazioni, ma all'origine le regole riviste del Patto sono state pensate per impedire l'uso di un eventuale 'tesoretto' che si venisse a creare in casi come questo".

La decisione sui carburanti, così come su molte misure della prossima Manovra, resta quindi in stand by.

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