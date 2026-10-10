Manovra 2027, si studiano le possibili coperture: le ipotesi

"L'importante è che ci sia sempre il dialogo, che non ci sia un'imposizione da regime socialista. L'importante è parlare, dialogare, come abbiamo sempre fatto. Ha vinto sempre la linea di Forza Italia del dialogo, del confronto, ottenendo grandi risultati", ha dichiarato il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, rispondendo a chi gli ricordava che il vicepremier Matteo Salvini ha rilanciato sugli extraprofitti. "Io ho sempre detto che tutti devono dare un contributo. Le banche già hanno dato molto, c'è un accordo triennale. Se ne parlerà, si discuterà, se vorranno dare un altro contributo discutendo ben venga. Questo è il modo: il confronto. Perché quando un governo è aggressivo e risolve i problemi imponendo tasse spaventa i mercati e noi" non vogliamo farlo, "anzi vogliamo coinvolgere, senza nessun astio nei confronti di chi ha di più di noi, ma facendo in modo che nel nostro sistema economico ci sia una collaborazione tra sistema bancario, che è fondamentale per il nostro Paese, sistema assicurativo e anche il mondo imprenditoriale".