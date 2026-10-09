Manovra, da Transizione 5.0 a voucher AI: possibili misure per imprese

Manovra 2027, da proroga di Transizione 5.0 a voucher per AI: possibili misure per impreseEconomia
Introduzione
Se le coperture lo permetteranno, sono diverse le misure di politica industriale su cui spinge il Mimit. Si lavora ad allungare di un anno l’iperammortamento. E dovrebbe arrivare un nuovo voucher destinato a micro e Pmi impegnate nei processi di digitalizzazione, secondo quanto rivela Il Sole 24 Ore.
Quello che devi sapere
Prudenza e coperture
Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in queste settimane sta predicando prudenza in vista del varo della manovra. I provvedimenti a favore delle imprese e del settore industriale dovranno necessariamente fare i conti con le coperture. La già annunciata priorità a misure come il nuovo taglio Irpef per il ceto medio o la flat tax sugli aumenti di stipendio per i giovani, fino agli interventi su pensioni e sanità, lascia poco spazio per ulteriori capitoli di spesa.
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La proroga di Transizione 5.0
Il ministro Adolfo Urso ha messo come prioritaria la proroga del nuovo piano Transizione 5.0 che si fonda sull’iperammortamento. Come spiega Il Sole 24 Ore, il termine per effettuare investimenti in innovazione con questo beneficio fiscale verrebbe allungato di un anno, fino al 30 settembre 2029. La proposta è stata già inoltrata ufficialmente a Giorgetti.
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Il nodo dei fondi
Sul fronte dei costi, bisogna valutare innanzitutto il livello di assorbimento delle risorse. Gli investimenti preannunciati dalle imprese si attestano a oltre 6 miliardi di euro, cioè poco meno di un quarto del plafond, in termini di fondi statali assorbiti. Il Mimit ha stimato che dopo un avvio con molte domande, il trend andrà ad assestarsi e quindi anche allungando di un anno i termini per concludere gli investimenti potrebbe non essere necessario rifinanziare ulteriormente la misura.
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La clausola di flessibilità Ue
Resta poi da considerare l’ipotesi di aggiungere coperture extra tra le spese riconosciute dalla clausola di flessibilità europea per investimenti di imprese finalizzati alla decarbonizzazione, sfruttando la componente del piano 5.0 che premia gli interventi per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Si valuta ad esempio se inserire tra le spese ammissibili quelle per investimenti in software cloud. O un ampliamento delle agevolazioni alla “servitizzazione”, il modello con cui un’impresa non vende direttamente un prodotto, ma un insieme di servizi collegati al suo utilizzo.
Il voucher per le Pmi
Con la manovra dovrebbe anche debuttare un nuovo voucher destinato alle micro e Pmi impegnate nei processi di digitalizzazione. Il Mimit è al lavoro per tracciare il perimetro dei destinatari della misura pensata per tipologie specifiche di beni immateriali, come l’intelligenza artificiale.
Quanto può valere
L’incentivo potrebbe avere un valore compreso tra 8mila e 15mila euro, in basse alla dimensione dell’impresa. Per poter accedere alla misura bisognerebbe prima sottoporsi a un assessment, una sorta di report sulla maturità tecnologica dell’azienda, da effettuare presso un centro di trasferimento tecnologico indicato dal ministero e in un secondo momento aderire all’offerta di uno dei fornitori inseriti in un apposito elenco ministeriale.
Dote di 200 milioni
Per la misura del voucher si stima che servirebbe una dotazione di circa 200 milioni. Si punta a sostenere una maggiore diffusione dell’AI nelle piccole imprese italiane, che scontano ancora un divario rispetto alla media europea. Il Sole 24 Ore scrive che nel report sul Decennio digitale, la Commissione europea ricorda che la diffusione dell’intelligenza artificiale tra le imprese è in rapida crescita, ma è ancora ferma al 16,4% contro la media europea del 19,9% e, nel caso delle Pmi, al 15,7% contro il 18,9%.
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Le altre misure
Il ministero delle Imprese e del made in Italy nel suo pacchetto di proposte di politica industriale contiene anche un Fondo per promuovere una filiera italiana della robotica umanoide tramite gli Accordi per l’innovazione, il rifinanziamento dei contratti di sviluppo e della Nuova Sabatini, la proroga anche per il 2026 del bonus elettrodomestici. Infine si proverà a ripristinare circa 200 milioni di euro del Fondo automotive che erano stati tagliati a maggio per coprire il decreto carburanti. Ora il Mimit punta a un rifinanziamento.
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