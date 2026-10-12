Spesa delle famiglie italiane è diminuita del 9%, ecco com'è cambiata

Introduzione

Negli ultimi anni gli italiani hanno consumato significativamente di meno, e sono cambiate anche le abitudini di acquisto: a dirlo sono due differenti analisi, una del Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) e una del Codacons, sviluppate sulla base dei recenti dati Istat. In base al primo di questi studi, tra il 2019 e il 2025 - al netto dell’inflazione - la spesa reale delle famiglie per i consumi è diminuita di quasi il 9%: si tratta di una riduzione virtuale di 224 euro a nucleo familiare.