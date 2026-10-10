Aumento dei prezzi e inflazione, ecco cosa si aspettano le imprese

Infine, rispetto ai tre mesi precedenti, “è rimasta sostanzialmente stabile la quota di imprese che hanno dichiarato di aver già trasferito o che prevedono di trasferire entro i prossimi 3 mesi gli aumenti dei costi dovuti al conflitto in Medio Oriente sui prezzi praticati: circa il 16 per cento in misura significativa o pressoché integrale e il 57 per cento in misura moderata”. E anche “le aspettative sull’inflazione al consumo restano sostanzialmente stabili, con una lieve riduzione sugli orizzonti più brevi (2,7 per cento a sei mesi e 2,6 a dodici mesi, da 2,8 e 2,7 della precedente rilevazione). Le attese a due anni e fra 3 e 5 anni sono rimaste al 2,5 per cento”.

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