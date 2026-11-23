Il metallo prezioso è salito del 2,5% a circa 3.625 dollari l'oncia. A sostenere il rimbalzo è il ridimensionamento delle aspettative di un nuovo rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Gli investitori hanno infatti rivisto le proprie previsioni sulla politica monetaria Usa dopo l'ondata di vendite sui mercati azionari, alimentata dai timori sulla riduzione degli investimenti nell'intelligenza artificiale

Dopo cinque sedute consecutive in calo, il prezzo dell'oro registra oggi un deciso aumento sui mercati delle materie prime. Il metallo prezioso è salito del 2,5% a circa 3.625 dollari l'oncia. A sostenere il rimbalzo è il ridimensionamento delle aspettative di un nuovo rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Gli investitori hanno infatti rivisto le proprie previsioni sulla politica monetaria Usa dopo l'ondata di vendite sui mercati azionari, alimentata dai timori sulla riduzione degli investimenti nell'intelligenza artificiale. A rafforzare queste aspettative, anche le parole del segretario al Tesoro Scott Bessent, secondo cui un eccessivo inasprimento della politica monetaria in risposta ai recenti dati sull'inflazione potrebbe mettere a rischio la crescita dell'economia americana.

Il rimbalzo dei prezzi

Secondo le ultime rilevazioni, il Gold Spot, cioè l'oro con consegna immediata, è passato a 3.625,300 dollari l'oncia con un avanzamento del 2,47%. Mentre quello con consegna a febbraio (Comex) è scambiato a 3.650,40 dollari l'oncia con una crescita del 3,00%. La scorsa settimana, i prezzi dell'oro sono crollati al minimo degli ultimi 14 mesi a causa delle dichiarazioni sempre piu' restrittive dei funzionari della Fed e della stretta di liquidità innescata dal crollo del mercato azionario guidato dall'intelligenza artificiale.

I mercati

I mercati attualmente prezzano una probabilità di circa il 93% di un rialzo dei tassi di 25 punti base a dicembre, mentre attribuiscono quasi il 7% di probabilità che la Fed mantenga i tassi invariati. Gli investitori sono attualmente in attesa dell'ultimo rapporto sull'inflazione Pce statunitense, la misura dell'inflazione preferita dalla Fed, per ulteriori indicazioni sulle prospettive di politica monetaria.