Condono edilizio, dagli abusi sanabili al silenzio-assenso: proposte, ipotesi e polemicheEconomia
Introduzione
Il condono edilizio è tornato al centro del dibattito parlamentare attraverso le proposte di modifica al disegno di legge di Bilancio 2027. Gli interventi ipotizzati riguardano soprattutto quattro ambiti: la definizione delle vecchie domande di sanatoria rimaste senza risposta, la riapertura del condono del 2003, gli immobili vincolati e la regolarizzazione di alcune irregolarità edilizie di minore entità. Le iniziative non hanno ancora ottenuto un'intesa definitiva tra i partiti del centrodestra.
Quello che devi sapere
Il piano della Lega
A guidare il tentativo di trovare un accordo è Matteo Salvini, che punta a trasformare la proposta leghista in un emendamento condiviso dal governo. Il meccanismo allo studio concederebbe ai Comuni 180 giorni, con una scadenza indicata a giugno 2027, per esaminare le richieste relative ai tre condoni del 1985, 1994 e 2003. Trascorso questo periodo senza una risposta, scatterebbe il silenzio-assenso, con l'accoglimento automatico delle istanze ammissibili. Le amministrazioni potrebbero comunque respingere le domande nei casi in cui la regolarizzazione non sia consentita dalla legge. Il progetto prevede inoltre di lasciare agli enti locali la maggior parte degli incassi derivanti dall'operazione, da destinare alle spese e agli investimenti comunali.
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I dubbi degli alleati
La soluzione sostenuta dal ministro delle Infrastrutture non ha ancora convinto Fratelli d'Italia e Forza Italia. Pur apprezzando il tentativo di raggiungere una posizione comune, entrambi i partiti attendono di esaminare il testo nel dettaglio. Uno dei principali problemi riguarda proprio l'inerzia degli uffici comunali: in alcuni casi, infatti, le amministrazioni potrebbero non aver concluso le istruttorie perché le richieste presentate dovrebbero essere respinte. Dal partito della presidente del Consiglio viene inoltre sottolineata la necessità di affrontare la questione dei vincoli sopravvenuti, oltre a quella delle piccole difformità edilizie.
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Gli immobili esclusi
Il silenzio-assenso ipotizzato dalla Lega non sarebbe applicabile indistintamente a ogni costruzione irregolare. Secondo le anticipazioni sulla proposta, rimarrebbero esclusi gli edifici realizzati in aree a rischio, quelli situati in zone sottoposte a divieti assoluti di edificazione e le domande giuridicamente inammissibili. La definizione esatta delle esclusioni rappresenta però uno dei nodi ancora da chiarire. Anche Fratelli d'Italia ha avanzato un intervento sulle pratiche arretrate, attraverso un emendamento a prima firma Massimo Milani, che propone di introdurre un termine per la conclusione delle istruttorie.
Il condono del 2003 in Campania
Un'altra ipotesi riguarda la possibilità di riaprire la sanatoria introdotta nel 2003, la cui applicazione in Campania era stata limitata dalla legislazione regionale. Le modifiche sostenute da Fratelli d'Italia mirano a consentire un nuovo intervento sulle condizioni di regolarizzazione degli immobili interessati dal terzo condono, con disposizioni di portata nazionale che potrebbero incidere soprattutto sulla situazione campana. La misura permetterebbe di affrontare le situazioni rimaste irrisolte, nel rispetto delle esclusioni e degli eventuali vincoli previsti dalla normativa.
La sanatoria per i piccoli abusi
Forza Italia propone invece un intervento straordinario su scala nazionale, rivolto a determinate difformità edilizie realizzate entro il 31 dicembre 2025. La nuova procedura consentirebbe di regolarizzare modifiche agli immobili anche in assenza della conformità urbanistica, includendo piccoli ampliamenti, verande, chiusure di balconi e terrazzi e alcuni cambi di destinazione d'uso. Per gli ampliamenti sarebbe previsto un limite del 10% della volumetria autorizzata, senza superare i 100 metri cubi per unità immobiliare. Gli edifici completamente abusivi resterebbero esclusi, mentre dovrebbero essere rispettati i vincoli e le disposizioni inderogabili applicabili agli interventi.
La proposta di Futuro Nazionale
Anche Futuro Nazionale punta a riaprire il condono del 2003, estendendo a tutto il territorio nazionale la possibilità di regolarizzare determinate opere abusive realizzate su immobili sottoposti a vincolo. L'emendamento, a prima firma Edoardo Ziello e sottoscritto anche da Rossano Sasso, consentirebbe di presentare nuove richieste per gli interventi ultimati entro il 31 marzo 2003, anche nei casi in cui una precedente domanda sia già stata respinta. La finestra per rivolgersi ai Comuni sarebbe compresa tra il 1° giugno e il 30 novembre 2027. Le somme eventualmente versate in passato e non rimborsate potrebbero essere detratte dai nuovi importi dovuti. Le Regioni avrebbero inoltre tempo fino al 30 aprile 2027 per disciplinare le modalità della sanatoria, mentre resterebbero in vigore le limitazioni previste dalla legge del 1985 per gli immobili vincolati e le opere non sanabili.
Oltre 4,2 milioni di domande arretrate
Secondo il rapporto del Centro studi Sogeea, nel 2019 risultavano ancora da definire 4.263.897 richieste di condono, sulle oltre 15 milioni complessivamente presentate. Più di 2,8 milioni risalivano alla sanatoria del 1985, circa 810 mila a quella del 1994 e 611mila al provvedimento del 2003. I ritardi sono legati a diversi fattori, tra cui la carenza di personale negli uffici comunali, la scarsa digitalizzazione degli archivi, la complessità delle verifiche tecniche e la mancanza di termini perentori. Nella relazione illustrativa dell'emendamento Milani viene inoltre stimato in 21,7 miliardi di euro il valore delle potenziali entrate non riscosse, considerando oblazioni, oneri concessori, diritti comunali e sanzioni. Si tratta tuttavia di risorse teoriche, il cui eventuale recupero dipenderebbe dall'effettiva definizione delle pratiche.
Le critiche delle opposizioni
La proposta di Salvini ha suscitato le proteste delle opposizioni. Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra l'ha definita "il più grande condono della storia della Repubblica". Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Avs hanno invece presentato tre emendamenti molto simili per affrontare il problema delle domande arretrate senza ampliare le possibilità di sanatoria. Le proposte, a prima firma rispettivamente di Chiara Braga, Federico Cafiero De Raho e Bonelli, prevedono un fondo da 100 milioni di euro all'anno per il triennio 2027-2029, destinato a sostenere le amministrazioni locali. Le risorse servirebbero a potenziare gli uffici, digitalizzare gli archivi, accelerare le istruttorie e rafforzare il contrasto all'abusivismo edilizio, favorendo anche l'esecuzione dei provvedimenti di demolizione.
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