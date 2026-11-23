Anche Futuro Nazionale punta a riaprire il condono del 2003, estendendo a tutto il territorio nazionale la possibilità di regolarizzare determinate opere abusive realizzate su immobili sottoposti a vincolo. L'emendamento, a prima firma Edoardo Ziello e sottoscritto anche da Rossano Sasso, consentirebbe di presentare nuove richieste per gli interventi ultimati entro il 31 marzo 2003, anche nei casi in cui una precedente domanda sia già stata respinta. La finestra per rivolgersi ai Comuni sarebbe compresa tra il 1° giugno e il 30 novembre 2027. Le somme eventualmente versate in passato e non rimborsate potrebbero essere detratte dai nuovi importi dovuti. Le Regioni avrebbero inoltre tempo fino al 30 aprile 2027 per disciplinare le modalità della sanatoria, mentre resterebbero in vigore le limitazioni previste dalla legge del 1985 per gli immobili vincolati e le opere non sanabili.