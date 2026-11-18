L'idea si inserisce in una discussione a tutto campo all'interno della maggioranza, impegnata in queste ore a fare sintesi sulle modifiche da apportare alla Manovra rispettando i vincoli delle risorse disponibili. Forza Italia sembra orientata ad aprire alla proposta dell'alleato. "Vengono spacciati per condono quelli che sono piccoli aggiustamenti, delle piccole difformità tra lavori fatti e catastali che non sono un condono, sono una sistemazione minima", ha dichiarato il vicepresidente azzurro della Camera, Giorgio Mulè, ospite a "Start" su Sky TG24. "Io spero che ci sarà perché è una norma di civiltà urbanistica che non incide in nulla rispetto alle cubature e al rispetto dell'ambiente", dice.