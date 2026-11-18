Ipotesi nuovo condono edilizio 2027, cosa sappiamo e i possibili interventi in ManovraEconomia
Introduzione
Nella lista delle potenziali modifiche alla Legge di Bilancio all'esame della Camera spunta una nuova sanatoria edilizia, questa volta in formato "maxi". L'idea, caldeggiata da Fratelli d'Italia, riguarderebbe la riapertura del condono del 2003 con la possibilità di regolarizzare lievi difformità presenti nelle abitazioni. La novità principale riguarderebbe l'estensione della misura dalla Campania a livello nazionale.
Quello che devi sapere
Il condono del 2003 e il "caso" Campania
Il condono del 2003, varato dal governo Berlusconi II, aveva prodotto forti limitazioni in alcune Regioni, in testa la Campania dove la normativa dell'epoca restringeva le possibilità di intervento previste dalla sanatoria nazionale.
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Limiti temporali ed esclusioni
La proposta, avanzata anche in passato dai partiti della maggioranza di centrodestra, punta a riaprire i termini del condono che riguarda unicamente le opere ultimate entro il 31 marzo del 2003. Dalla sanatoria verrebbero invece esclusi gli abusi compiuti oltre tale data e verrebbero confermate le limitazioni già esistenti come per esempio sulle opere situate in aree sottoposte a specifici vincoli ambientali, paesaggistici o idrogeologici.
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L'ipotesi di estensione nazionale
Non solo Campania dunque. Stando alla bozza circolata nelle scorse ore a Montecitorio, l'emendamento di Fdi punterebbe ad allargare la riapertura della sanatoria del 2003 al resto della Penisola. Resta da chiarire se verrebbero presentati due distinti provvedimenti oppure un unico intervento legislativo.
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L'elenco dei possibili interventi
Nella lista dei possibili interventi attuabili per risolvere le difformità edilizie di modesta entità rientrano, per esempio, i tramezzi interni spostati rispetto al progetto originario oppure i bagni con metratura ampliata. Dalle finestre con dimensioni differenti rispetto ai documenti ad altre modifiche tra la planimetria catastale e lo stato effettivo dell'immobile: considerato l'elenco vario nel testo andrà delineato il perimetro dei requisiti per poter accedere alla regolarizzazione.
Duplice obiettivo
Nelle intenzioni dei proponenti, la misura consentirebbe ai Comuni alle prese con le istanze di smaltire le vecchie pratiche. Ai proprietari verrebbe poi concessa la possibilità di procedere alla risoluzione di una o più difformità edilizie prima di vendere l'immobile.
La possibile novità dal 2027
Rispetto alle proposte avanzate in passato, sempre in occasione della sessione di bilancio, la versione "maxi" del condono aprirebbe, a partire dal 2027, la strada a tutti i proprietari intenzionati a regolarizzare gli abusi minori su struttura, pertinenze o su opere accessorie purché ultimate prima del 31 marzo 2003.
Fdi: "Ci sarà sicuramente nostro emendamento"
A confermare la presentazione di un emendamento sul condono edilizio è Fratelli d'Italia. La deputata Ylenia Lucaselli, capogruppo in Commissione Bilancio, ha dichiarato che "sicuramente" ci sarà una proposta dei meloniani per riaprire la sanatoria all'epoca non recepita in regione Campania.
Mulè (FI): "Spero ci sia condono, è norma di civiltà urbanistica"
L'idea si inserisce in una discussione a tutto campo all'interno della maggioranza, impegnata in queste ore a fare sintesi sulle modifiche da apportare alla Manovra rispettando i vincoli delle risorse disponibili. Forza Italia sembra orientata ad aprire alla proposta dell'alleato. "Vengono spacciati per condono quelli che sono piccoli aggiustamenti, delle piccole difformità tra lavori fatti e catastali che non sono un condono, sono una sistemazione minima", ha dichiarato il vicepresidente azzurro della Camera, Giorgio Mulè, ospite a "Start" su Sky TG24. "Io spero che ci sarà perché è una norma di civiltà urbanistica che non incide in nulla rispetto alle cubature e al rispetto dell'ambiente", dice.
Lupi (Nm): "Ok emendamenti su vecchi condoni edilizi"
Sull'ipotesi di condono edilizio, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi ha confermato che dalla maggioranza sono in arrivo emendamenti ma precisa: "Non si tratta di aprire nuovi condoni edilizi, ma eventualmente di dare certezza a quelle famiglie che da 10, 20, 30 anni stanno aspettando che i comuni diano risposte rispetto a condoni edilizi già in essere".
Bonelli (Avs) attacca: "Schiaffo ai cittadini onesti"
Sull'ipotesi di nuovo condono edilizio, le opposizioni vanno all'attacco. Angelo Bonelli, co-leader di Alleanza Verdi Sinistra, parla di "ennesimo schiaffo ai cittadini onesti". "'A pagare, come sempre, sono le famiglie che hanno acceso un mutuo e fatto sacrifici per costruirsi casa rispettando le regole", ha detto.
Critiche anche da Pd-M5S
Per Sandro Ruotolo, Partito Democratico, il condono edilizio "premia chi ha violato le regole, dà ragione a chi ha saccheggiato il territorio e mortifica chi ha rispettato la legge". "Il messaggio è devastante: costruite abusivamente, tanto prima o poi arriverà una sanatoria", afferma. Sulla stessa linea il Movimento Cinque Stelle. "No doni, solo condoni: Meloni come già fece Berlusconi si veste da Babbo Natale dell'illegalità. Siamo all'ennesimo, inaccettabile accanimento contro il Paese e contro i cittadini onesti", attacca il pentastellato Agostino Santillo.
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