Intanto, l'Istituto nazionale tributaristi (Int) ha espresso apprezzamento per la rimodulazione dell'Irpef, l'abolizione strutturale del bollo auto per determinate categorie di veicoli e l'eventuale estensione della cedolare secca agli immobili commerciali. L'associazione ha accolto con interesse anche gli annunci relativi a giovani, famiglie e attività produttive, sottolineando tuttavia che diversi provvedimenti restano ancora da definire. I professionisti hanno inoltre richiamato l'attenzione sulle possibili modifiche al calendario delle dichiarazioni dei redditi: pur riconoscendo l'obiettivo di semplificare gli adempimenti, chiedono di tenere conto delle necessità dei contribuenti e degli studi che li assistono. Tra le proposte figura una sospensione completa degli invii da e verso l'Amministrazione finanziaria durante agosto.