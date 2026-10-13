È stato spostato a 70 anni (anziché a 68 anni) il tetto anagrafico per il trasporto professionale con tutte le patenti del gruppo 2, categorie previste per l'autotrasporto e gli autobus, con verifica biennale a partire dai 65 anni e sino ai 68 anni. "Ai titolari di patente di categoria C e CE, che hanno compiuto settanta anni di età, è consentita la guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t., a condizione - si legge nella bozza - che non esercitino attività di autotrasporto professionale per conto di terzi; ai titolari di patente di categoria D e DE, che hanno compiuto settanta anni di età, è consentita la guida di veicoli per i quali è richiesto, rispettivamente, il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la possibilità, per i titolari delle patenti D1 o D, di richiedere la riclassificazione delle medesime patenti in patente di categoria B, ovvero, o per i titolari delle patenti D1E o DE in patente di categoria BE". Dopo i 68 anni era consentita la guida solo di veicoli per trasporto merci sino alle 20 t, mentre nessuna precisazione era contenuta in merito alla impossibilità di eseguire attività di trasporto professionale per conto di terzi dopo i 68 anni.