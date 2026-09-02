Multe a importi variabili, possibili sconti o rincari: come funziona

Non tutte le modifiche dovrebbero essere applicate nello stesso modo. In linea generale, sarà l'organo di polizia a dover accertare l'infrazione e a determinare aumenti e riduzioni attraverso una procedura specifica. Ci saranno però circostanze nelle quali sarà necessario l'intervento dello stesso destinatario del verbale. In questi casi, infatti, la condizione che consente di ottenere la riduzione si realizzerà soltanto dopo la contestazione o la notifica dell'infrazione e dovrà quindi essere fatta valere dall'interessato. Il quadro resta comunque ancora provvisorio: la bozza è ancora in via di definizione e alcuni aspetti potrebbero essere modificati nel corso dell'iter prima dell'eventuale entrata in vigore delle nuove regole.

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