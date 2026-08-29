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Sosta col motore acceso, arriva una deroga alla multa ma non vale per tutti

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Il nuovo Codice della strada introduce una deroga al divieto di tenere il motore acceso durante la sosta. Il beneficio, chiesto dal ministro Salvini, scatta solo in presenza a bordo di soggetti fragili: bambini, donne incinte, anziani e persone con particolari condizioni di salute. Per tutti gli altri la sanzione resta

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Chi lascia il motore acceso durante la sosta rischia una multa, ma il nuovo Codice della strada introduce un'eccezione. La deroga, voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, permetterà di tenere il veicolo fermo con il motore termico in funzione e l'aria condizionata accesa, ma soltanto quando a bordo ci sono persone considerate fragili. Per tutti gli altri automobilisti il divieto e la relativa sanzione restano invariati.

Perché il motore acceso in sosta è vietato

Il divieto nasce da ragioni ambientali e di salute pubblica. L'articolo 157 del Codice della strada impone di spegnere il motore quando il veicolo è in sosta proprio per evitare emissioni inutili: un'auto ferma con il motore acceso continua a immettere in aria gas di scarico e sostanze inquinanti senza alcuna necessità di spostamento. La norma punta a limitare l'inquinamento atmosferico e acustico nei centri abitati, oltre allo spreco di carburante. Per questo la sosta prolungata a motore acceso (davanti a una scuola, in fila, in attesa di qualcuno) può far scattare una sanzione, che secondo la disciplina vigente parte da alcune decine di euro.

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La deroga e a chi spetta

Secondo quanto reso noto dal Mit in una nota, la nuova norma "prevede una specifica deroga al divieto di mantenere acceso il motore durante la sosta, a tutela dei soggetti fragili". La disposizione è contenuta nel testo attualmente sottoposto alla consultazione di operatori e associazioni di categoria. Nel dettaglio, il nuovo articolo 2.II.11 (numerazione ancora provvisoria) interviene sull'articolo 157 del Codice oggi in vigore, consentendo di lasciare in sosta l'auto con motore e climatizzatore accesi "qualora a bordo siano presenti bambini, donne in stato di gravidanza, anziani o altri soggetti fragili".

 

La categoria dei "soggetti fragili", spiega ancora il ministero, comprende tutte le persone, incluse quelle con disabilità, che per specifiche condizioni sanitarie o psico-fisiche hanno bisogno di condizioni adeguate di salute e sicurezza anche mentre il mezzo resta fermo.

Le altre regole del Codice che in pochi conoscono

Il divieto sul motore acceso in sosta è solo una delle norme meno note che possono costare una sanzione. Una delle più diffuse riguarda le scarpe: contrariamente a quanto si crede, il Codice della strada non vieta esplicitamente di guidare in ciabatte o a piedi nudi. La norma di riferimento impone però al conducente di mantenere in ogni momento il pieno controllo del veicolo: se una calzatura inadatta, o l'assenza di calzatura, compromette la capacità di frenare o manovrare, l'automobilista può comunque essere sanzionato. In caso di incidente, poi, quel dettaglio può pesare nella ricostruzione delle responsabilità.

 

Un altro caso frequente è quello dell'auto lasciata incustodita. Chi si allontana dal veicolo senza spegnere il motore, togliere le chiavi o azionare il freno di stazionamento commette un'infrazione e rischia una multa. Discorso simile per i finestrini: lasciare l'abitacolo aperto non è vietato di per sé, ma se l'auto è ferma e non presidiata concorre a configurare la mancata custodia del mezzo, con la possibilità di una sanzione oltre al rischio concreto di furti.

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