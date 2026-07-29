Autovelox sulla Paullese, 31.896 sanzioni in poco più di due mesi

In poco più di due mesi ha registrato quasi 32 mila infrazioni, trasformandosi in uno degli autovelox più "produttivi" della zona. È il bilancio, riportato da Il Giorno, dei primi dieci settimane di attività del dispositivo fisso installato dalla Provincia lungo la Paullese, all'altezza dello svincolo di Spino Est, nel Cremonese. Dal giorno dell'attivazione, il 30 aprile, fino al 9 luglio, sono stati infatti contestati 31.896 eccessi di velocità, con una media di circa 450 verbali al giorno. L'apparecchiatura è posizionata al chilometro 19+600 in direzione Cremona e al chilometro 20+300 in direzione Milano. Sommando tutte le sanzioni elevate nelle prime dieci settimane di funzionamento, l'importo complessivo supera i tre milioni di euro, pari a circa 44 mila euro di multe al giorno.