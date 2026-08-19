La vittima aveva 65 anni ed era originaria di Limena, in provincia di Padova. Il 18 agosto si trovava a fare un’escursione nel Bellunese, nel gruppo delle Pale di San Martino con il marito e un’amica quando all’improvviso è caduta nel canale roccioso sottostante al sentiero. Inutili i soccorsi

È precipitata nel vuoto davanti agli occhi impotenti del marito e di un’amica. È morta così, durante un’escursione in montagna, Maria Cristina Dalla Libera. La donna, 65 anni originaria di Limena, in provincia di Padova, ha perso la vita nel pomeriggio del 18 agosto, mentre si trovava sulla via normale al Monte Agner, nel gruppo delle Pale di San Martino, nel Bellunese. L’allarme è stato lanciato intorno alle 16 dall’amica della vittima: i tre stavano affrontando la discesa quando, per cause ancora da accertare, Dalla Libera è caduta nel canale roccioso sottostante al sentiero.

I soccorsi

L’amica e il marito in quel momento camminavano dietro la 65enne e hanno quindi assistito alla scena. L’amica ha immediatamente chiamato il 118 mentre l’uomo è riuscito a scendere dalla scarpata per raggiungere la moglie, circa 80 metri più in basso rispetto al punto della caduta. I soccorsi non sono stati semplici: la nebbia ha complicato le operazioni ma appena la visibilità è migliorata l’elicottero Falco 2 è riuscito a individuare l’uomo accanto al corpo della moglie. Maria Cristina Dalla Libera è stata recuperata per prima dall'eliambulanza e trasportata al rifugio Scarpa, dove medico e infermiera hanno tentato inutilmente di rianimarla.